Evento, aberto à comunidade, já está com as inscrições abertas pelo site da Instituição; vagas são limitadas

publicado em 07/08/2019

A Jornada de Estudos do curso de Educação Física da UNIFEV, que chega à sua 19ª edição, será realizada entre os dias 03 e 06 de setembro, com atividades no Campus Centro, Cidade Universitária e Espaço Unifev Saúde. A programação contará com palestras e minicursos sobre diferentes temas relacionados à área, entre eles, carreira, recreação aquática, exercício físico para cardiopatas, atletismo, danças urbanas e hidroginástica para idosos.As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de agosto, pelo site: www.unifev.edu.br/19jornada. O valor do investimento é de R$ 60, que pode ser parcelado em até quatro vezes. As vagas são abertas para toda a comunidade.De acordo com o Prof. Me. Valter Mariano dos Santos Junior, responsável pelo evento, a linha pedagógica adotada foi construída em duas frentes: uma voltada à Licenciatura e, a outra, ao Bacharelado. O objetivo é atender as duas modalidades oferecidas pela Instituição."A nossa Jornada apresentará aos universitários as principais tendências do mercado relacionadas à atividade física, saúde e qualidade de vida, para que eles possam se aproximar da prática e fortalecer o aprendizado", explicou.A programação completa está disponível no site já citado.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.