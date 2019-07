Osvaldo Carvalho será o diretor da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo

publicado em 24/07/2019

Osvaldo Carvalho (Reprodução)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO escritório regional da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) em São José do Rio Preto terá um novo diretor: o votupo-ranguense Osvaldo Carvalho (MDB).Atualmente Osvaldo, que deve assumir no dia 1º de agosto, trabalha com o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), líder do governador João Doria (PSDB) na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).Osvaldo Carvalho da Silva tem 54 anos e nasceu em Votuporanga. Ele atou bastante tempo na Cooperativa do Agronegócio e Armazenagem de Votuporanga (Coacavo). O ex-vereador foi candidato a prefeito nas últimas eleições.A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - empresa do Governo Estadual, vinculada à Secretaria da Habitação, é o maior agente promotor de moradia popular no Brasil. Tem por finalidade executar programas habitacionais em todo o território do Estado, voltados para o atendimento exclusivo da população de baixa renda – atende famílias com renda na faixa de 1 a 10 salários mínimos.Além de produzir moradias, a CDHU intervém no desenvolvimento urbano das cidades, de acordo com as diretrizes da Secretaria da Habitação.A CDHU é hoje uma das maiores companhias habitacionais do mundo e movimenta perto de R$ 1 bilhão por ano, orçamento superior à receita da maioria dos municípios paulistas.Desde que iniciou suas atividades, construiu e comercializou por volta 532 mil novas unidades habitacionais, número que compõe cerca de 3.600 conjuntos habitacionais em 639 municípios (97%), de um total de 645 em todo o Estado (dados de 2018). Nessas casas moram cerca de 2,2 milhões de pessoas, número superior à população da grande maioria dos municípios brasileiros.