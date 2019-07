Programação segue até sexta-feira (19/7); palestras e oficinas/minicursos abordarão o tema “Competências Socioemocionais e os Processos Educativos para o Século XXI”

publicado em 16/07/2019

A abertura será nesta quarta-feira (17/7), a partir das 7h da manhã (Foto: Divulgação)

A educação segue em pauta esta semana, em Votuporanga. Pelos próximos três dias, a cidade sedia o 6º CIENP – Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista com o tema “Competências Socioemocionais e os Processos Educativos para o Século XXI”. A abertura será nesta quarta-feira (17/7), a partir das 7h da manhã, no Centro de Eventos “Valério Giamatei” e contará com a participação de autoridades e palestra com o doutor em História Social Leandro Karnal. São esperados cerca de 1.850 profissionais de ensino da região e de outras cidades brasileiras.Karnal abordará o tema “Habilidades Socioemocionais”. Esta será a primeira vez que ele participa do Congresso. Reconhecido internacionalmente, Leandro Karnal é Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP) e especialista em História da América e já publicou diversos livros e artigos nas áreas de História e Ensino, entre eles 'EUA - A formação da nação', 'História na sala de aula' (organização) e 'História da cidadania' (co-autor), todos publicados pela Contexto.Também na manhã do primeiro dia do CIENP, os educadores participarão da palestra “Ensinando e aprendendo com prazer: a Neurociência entra em ação”, com o professor Nino Paixão. No período da tarde, a programação conta com cerca de 60 oficinas/minicursos com vivências que poderão ser aplicadas na sala de aula.“Esta edição é recorde de público e pensamos numa programação que agregue ainda mais valor aos participantes e, principalmente, aos nossos alunos”, destacou Ederson Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista – Arranjo de Desenvolvimento da Educação.O Congresso beneficiará indiretamente a Educação Territorial de 64 municípios, contemplando mais de 61 mil alunos da Educação Básica, superando o número de 290 Escolas Públicas Municipais do Noroeste Paulista, impactando 680 mil habitantes.Idealizado pelo ADE Noroeste Paulista, com organização em conjunto com AMA (Associação dos Municípios da Araraquarense), IFSP Votuporanga e Unifev, o Congresso Internacional de Educação fortalece o compartilhamento de responsabilidades no desenvolvimento da educação regional. Desta maneira, o 6º CIENP tem como objetivo oportunizar a formação continuada e a atualização em Competências Socioemocionais e práticas educacionais de excelência aos profissionais do magistério com foco na superação dos desafios interpostos pela ação de Educar no século XXI.“A temática foi escolhida por conta das transformações no processo de ensino aprendizagem, que incluem as Competências Socioemocionais, responsáveis por agrupar diversas habilidades que o indivíduo desenvolve para lidar com as próprias emoções, conseguindo gerenciá-las, alcançar objetivos, lidar com frustrações e manter relações sociais positivas, por exemplo”, explicou Jaqueline Alexandre, secretária executiva do ADE Noroeste Paulista.O Congresso recebe o apoio da SOMOS, Editora Moderna, Starb, NeuroSaber, Undime SP, Oficina Municipal, Cenpec, Senac Votuporanga, Método Uniformes, Tenda Digital, Fábrica de Produtos, Pé com Pé, Boquinhas, Faperp, FATD Consultoria, Senac, Aport, Cern Coaching & Mentoring, Brick Solutions, Piraporiando, Plataforma Um, Programa Semente, Editora Pindorama, Arth Móveis e CIEE.