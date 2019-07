Projeto é voltado para crianças e fica em Votuporanga até o dia 17 de agosto; visitação é gratuita

publicado em 31/07/2019

O projeto reúne 30 textos acompanhados de ilustrações (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A partir desta terça-feira (30/07), a Biblioteca Municipal “Castro Alves”, mantida pela Prefeitura de Votuporanga, através da Secretaria da Cultura e Turismo, recebe a exposição artística e literária “Dentes de(leite): narrativas visuais”, idealizada pelo fotógrafo Jorge Etecheber, com coordenação e autoria da artista plástica e escritora Laura Barbeiro, que conta histórias sobre momentos marcantes da infância. A visitação é gratuita e aberta a todos os públicos.O projeto reúne 30 textos acompanhados de ilustrações, além de desenvolver atividades lúdicas e educativas, como jogos e brincadeiras relacionados às obras expostas, instigando e aproximando o público da exposição e da relação existente entre arte e literatura nas narrativas visuais.A exposição, que visa estimular o envolvimento do público infantil com as artes visuais e a literatura, foi contemplada pelo edital nº 38/2018 do Programa de Ação Cultural (ProAC), de Estímulo à Leitura em Bibliotecas Municipais e já esteve em diversas cidades da região, como São José do Rio Preto, Monte Aprazível, Auriflama, Catanduva e Santa Fé do Sul.A exposição fica disponível em Votuporanga, de 30 de julho a 17 de agosto, na Biblioteca Municipal “Castro Alves”, de terça a sexta, das 9h30 às 19h, e aos sábados, das 15h às 20h. Para realizar os agendamentos das visitações é preciso entrar em contato com a Biblioteca Municipal, pelo telefone (17) 3405-9670 ou presencialmente na Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3122, no Bairro Jardim Alvorada.Laura Barbeiro é formada em Artes Visuais pela Unicamp, em 2012. Em 2017 realizou a exposição "Dentes de(leite): narrativas visuais", através do edital Nelson Seixas de Artes Visuais em São José Rio Preto. A artista também foi premiada pelo edital de Ocupação Artística do Sesi, confeccionando o mural ilustrativo "Histórias do fio do telefone", no Sesi de Sumaré, em São Paulo.O projeto “Dentes de(leite): narrativas visuais” é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e em Votuporanga tem o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.