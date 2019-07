Pessoas de todo o País participaram do 6º CIENP e do Encontro da Rede de Colaboração Intermunicipal em Educação

publicado em 25/07/2019

O 6º CIENP - Congresso Internacional da Educação do Noroeste Paulista foi promovido entre os dias 17 e 19 de julho (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga sediou dois encontros de Educação, na última semana, e ganhou destaque no cenário internacional com discussão de avanços na área que mobilizou milhares de pessoas. As programações do Congresso Internacional da Educação do Noroeste Paulista e do Encontro da Rede de Colaboração Intermunicipal em Educação proporcionaram trocas de experiências e uniu forças para dar continuidade ao importante trabalho desempenhado na Educação.O Prefeito João Dado acompanhou de perto toda a programação e parabenizou a coordenação dos eventos, em especial o Secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista. “Esperamos que eventos como estes inspirem todos os profissionais para que voltem às aulas ainda mais motivados a proporcionar às nossas crianças e adolescentes a melhor qualidade de ensino público”.O 6º CIENP - Congresso Internacional da Educação do Noroeste Paulista foi promovido entre os dias 17 e 19 de julho, com o tema “Competências Socioemocionais e os Processos Educativos para o Século XXI”. Mais de 2 mil profissionais da educação desfrutaram de cerca de 60 oficinas/minicursos na cidade Universitária da Unifev. Para conduzir as atividades, profissionais reconhecidos nacional e internacionalmente foram convocados, como Natanael dos Santos, que recebeu recentemente o prêmio Leão de Ouro, em Cannes.Natanael ministrou a oficina "Trajetórias do Africano em Território Brasileiro", foi co-autor e pesquisador do projeto Black Box, desenvolvido pela Faculdade Zumbi dos Palmares e a J. Walter Thompson Brasil, e conta histórias não divulgadas, contribuindo para o conhecimento sobre o legado cultural e a luta dos negros.Palestras de grande impacto também foram realizadas. O professor e historiador Leandro Karnal, um dos palestrantes mais requisitados do Brasil, dissertou na abertura do Congresso e deixou recados importantes para os 2 mil profissionais de Educação participantes do CIENP.O Professor Nino Paixão falou sobre “Ensinando e aprendendo com prazer: a Neurociência entra em ação”. Fernando Moraes e Luciana Brites também mediaram importantes discussões, no Centro de Eventos Valério Giamatei (Ilha do Pescador).O CIENP, idealizado pelo ADE Noroeste Paulista, contou com a parceria da Unifev, do IFSP de Votuporanga e a AMA - Associação dos Municípios da Araraquarense, com o apoio da SOMOS, Editora Moderna, Starb, NeuroSaber, Undime SP, Oficina Municipal, Cenpec, Senac Votuporanga, Método Uniformes, Tenda Digital, Fábrica de Produtos, Pé com Pé, Boquinhas, Faperp, FATD Consultoria, Senac, Aport, Cern Coaching & Mentoring, Brick Solutions, Piraporiando, Plataforma Um, Programa Semente, Editora Pindorama, Arth Móveis e CIEE.O Encontro foi motivado pela realização do 6º CIENP – Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista, por ser uma das referências nacionais em formação continuada de educadores.Esta foi a primeira vez que Votuporanga sediou o encontro da Rede de Colaboração Intermunicipal em Educação, que é uma união de forças institucionais, tanto públicas quanto privadas, que atuam em regime de colaboração, como instrumento de gestão pública para a melhoria da qualidade da educação no Brasil, como Consórcios Intermunicipais, Arranjos de Desenvolvimento da Educação – ADE, Associações de Municípios, entre outros.Profissionais da Educação representando 298 cidades foram recepcionados em Votuporanga, para discutir avanços e melhorias na educação municipal do Brasil. O evento contou com a presença do Secretário Executivo da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Haroldo Rocha, e do Leandro Dami, presidente do FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação.