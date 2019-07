No total, foram vacinadas 39.998 pessoas, o que representa 93,11% do público-alvo

publicado em 05/07/2019

Vale salientar que além da vacinação contra a Gripe, também será realizada a atualização da caderneta de vacinação (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, divulgou o balanço até o momento da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2019, que atingiu a meta do Ministério da Saúde.

Até o momento, foram vacinadas 39.998 pessoas, o que representa 93,11% do público-alvo. Foram vacinadas 4.443 (87.29%) crianças; 705 (91.68%) gestantes; 231 (183.33%) puérperas; 5.282 (100.61%) trabalhadores da área da saúde (pública e privada); 15.060 (118.87%) idosos; 1.125 (104.75%) professores (rede pública e privada); e 13.014 (72.38%) doentes crônicos.

Desde o dia 3 de junho, foram liberadas as doses da vacina contra a gripe para toda a população. No entanto, a Secretaria de Estado reforça para que as pessoas dos grupos prioritários que não puderam se vacinar até o momento, que procurem os postos de vacinação, já que as doses serão distribuídas enquanto durarem os estoques disponíveis nos municípios.

As Unidades de Saúde do município permanecem abertas para vacinação, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e também no Horário do Trabalhador. Vale salientar que além da vacinação contra a Gripe, também será realizada a atualização da caderneta de vacinação.

Sintomas

Os sinais e sintomas da gripe H1N1 são parecidos com os da gripe comum, mas podem ser mais graves e costumam incluir algumas complicações, como dificuldade ao respirar, febre alta, tosse, dor de cabeça, dores musculares, espirros, dor na garganta, fraqueza, coriza e congestão nasal.

Contágio e Prevenção

O contágio da gripe ocorre através das secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. O vírus também é transmitido da forma indireta, por meio das mãos que podem levar o agente infeccioso direto à boca, olhos e nariz, após o contato com superfícies contaminadas por secreções.

Medidas de prevenção à doença devem ser adotadas:

* Tomar os cuidados gerais de higiene pessoal;

* Lavar frequentemente as mãos com água e sabão;

* Fazer uso do álcool gel;

* Utilizar lenços descartáveis para cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar;

* Evitar aglomerações e o contato com pessoas doentes;

* Não levar as mãos aos olhos, boca ou nariz depois de ter tocado em superfícies ou objetos de uso coletivo, como maçanetas, telefones, entre outros;