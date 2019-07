Data também será marcada pela recepção dos novos alunos do curso de Medicina, que integram a 8ª turma da graduação

publicado em 31/07/2019

O Colégio Unifev retomou as suas atividades letivas na manhã dessa quarta-feira (dia 31) (Foto: Unifev)

Estudantes de todos os cursos da UNIFEV voltarão às aulas nesta quinta-feira, dia 1º de agosto. A data também será marcada pela recepção dos novos alunos do curso de Medicina, que integram a 8ª turma da graduação.De acordo com a Pró-Reitora Acadêmica, Profa. Dra. Encarnação Manzano, o recesso de um mês é uma ótima oportunidade para os universitários descansarem e retornarem com força total neste 2º semestre."É uma imensa alegria recebê-los e poder fazer parte desta fase tão marcante na vida de cada um. A UNIFEV está sempre de prontidão para contribuir com o que for necessário para a realização deste sonho, que é o diploma de Ensino Superior", afirmou.Para este 2º semestre, está prevista a inauguração do Hospital Veterinário do Centro Universitário de Votuporanga. Com mais de 1 mil m² de área construída, as instalações, localizadas na Cidade Universitária, contarão com infraestrutura moderna para atendimento de animais de grande e pequeno porte, além de animais selvagens.COLÉGIO UNIFEVO Colégio Unifev retomou as suas atividades letivas na manhã dessa quarta-feira (dia 31). Na volta às aulas, os estudantes da Escola puderam notar uma novidade no Bloco 5: o local ganhou, recentemente, banheiros (masculino e feminino) com duas cabines cada, para uso exclusivo das crianças.Outras obras que seguem a todo vapor na Escola é a construção do novo pátio e a finalização da quadra coberta do Complexo Poliesportivo. As inaugurações estão previstas para o mês de agosto.