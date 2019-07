Segundo informações preliminares, a Polícia Militar foi acionada e compareceu no local

publicado em 26/07/2019

O acusado teria destruído cerca de 13 lixeiras no Parque da Cultura (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm homem de 27 anos foi preso após ser flagrado, na madrugada desta sexta-feira, destruindo lixeiras e bebedouros no Parque da Cultura de Votuporanga. Segundo informações preliminares, a Polícia Militar foi acionada e compareceu no local.Ao ver a aproximação da viatura policial, o indiciado tentou fugir das autoridades e pulou na represa a fim de se esconder da equipe, no entanto, os policiais militares conseguiram localizá-lo e prendê-lo.De acordo com as informações, questionado, o homem não teria afirmado o motivo pelo qual teria destruído aproximadamente 13 lixeiras e um bebedouro do Parque da Cultura. Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao acusado, sendo encaminhado até a Plantão Policial de Votuporanga, onde ficou à disposição da Justiça.