Produtores rurais e professores, Patrícia Cristina da Silva e Edmar da Silva, trouxeram a primeira colaboração; iniciativa será semanal

publicado em 08/07/2019

Os produtores rurais e professores iniciaram um ciclo de solidariedade (Foto: Santa Casa)

Ajudar o próximo e agradecer as bênçãos. Estes foram os objetivos do casal Patrícia Cristina da Silva e Edmar da Silva, ao chegar na Santa Casa de Votuporanga com doações. Os produtores rurais e professores iniciaram um ciclo de solidariedade. Semanalmente, irão destinar verduras e legumes para o Hospital, que atende 53 cidades da região noroeste.

Nesta primeira remessa, foram 68 quilos de berinjelas e 10 de couve. “Já dizia que é melhor contribuir do que ser ajudado. Temos uma propriedade em Álvares Florence e decidimos colaborar com a Instituição, doando parte de nossas produções. Começamos com berinjelas, couve, mas queremos expandir também para pimentas, alface e muito mais”, disse Edmar.

Patrícia destacou a relação de sua família com a Santa Casa. “Meu sogro João Candido necessitou quase que diariamente do Hospital nos últimos 15 anos. Além disso, minha tia Delurdes faz um trabalho voluntário na entidade. Eu também tenho crises de enxaqueca e sou muito bem atendida. Queremos apenas contribuir com o nosso melhor”, afirmou.