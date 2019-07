Investimento inicial é de R$60 para a pista e há opção de camarotes com mesas divididos no cartão

publicado em 04/07/2019

Com apenas 6 anos, Gustavo Mioto começou a dedilhar os primeiros acordes em Votuporanga/SP (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Quem mais está contando as horas com o “Relógio” na mão para o show do ano? Vamos com tudo demonstrar nosso “Jeitinho de amar”. O cantor votuporanguense e com “Mel de Marte” mais conhecido do Brasil, Gustavo Mioto, promete atrair uma legião de fãs no dia sete de agosto, no Centro de Eventos do Assary. O evento é promovido pela Santa Casa de Votuporanga, com 100% da renda para o Hospital, referência para 53 cidades da região noroeste.

A Instituição começa a venda dos convites nesta quinta-feira (4/7), na Administração e Guichê Web – loja física e site. O valor vai “Impressionar os anjos”: primeiro lote por apenas R$60 para a pista, divididos em três vezes no cartão.

Para aqueles que amam um espaço reservado, com os amigos, a Santa Casa pensou em tudo. O camarote tem mesas com seis e oito lugares, perfeito para quem quer conforto e proximidade com nosso artista. O mapa das mesas está disponível na Administração e o valor pode ser creditado em até quatro vezes.

O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, destacou a realização da iniciativa. “Gustavo Mioto é nascido na Santa Casa e irá promover este grande evento em sua cidade natal nos enchendo de orgulho. Ele está entre os artistas mais tocados do ano, atraindo grandes públicos e fará seu primeiro show beneficente em prol da Instituição. Isso demonstra todo respeito, amor que ele tem pelos amigos votuporanguenses, então preciso deixar meu agradecimento em nome da Santa Casa”, afirmou.

Ele enfatizou que a renda é revertida para os pacientes. “Como qualquer Hospital filantrópico, buscamos a nossa sustentabilidade financeira realizando eventos e campanhas. Vamos celebrar os 82 anos de Votuporanga, na véspera do aniversário da cidade. Queremos lotar o Centro de Eventos do Assary para comemorar esta data tão importante, com muita saúde e gratidão a todos que contribuem com a Santa Casa. Cada recurso arrecadado será utilizado em prol de nossos assistidos”, complementou.

O evento terá início às 22h. “Estamos encerrando os detalhes, mas já adiantaremos que o público pode esperar uma apresentação diferenciada, com show dançante e com todos os sucessos do momento”, emendou. Mais informações no telefone: 17 3405-9139.

GUSTAVO MIOTO

Com apenas 6 anos, Gustavo Mioto começou a dedilhar os primeiros acordes em Votuporanga/SP, sua cidade natal. A primeira composição veio aos 10 anos com “É você quem vai chorar”, daí em diante não parou mais. Aos 13 já viajava como crooner da banda Oxigênio e se apresentava em festas de debutantes, formaturas, e foi assim que ganhou a experiência exigida na estrada.

Ao todo são 5 álbuns lançados, sendo 2 DVDs. “Fora de Moda” com “Ela não gosta de mim” e o re-edit de “Quem ama sabe” foi o primeiro a ser lançado, em 2012. Dois anos mais tarde, já em 2014, gravou seu primeiro DVD, realizando um de seus maiores sonhos. Luan Santana, Cristiano Araújo e Bruninho & Davi foram as participações especiais. Intitulado “Ciclos”, o álbum foi lançado em junho de 2015 nas principais plataformas digitais e lojas de todo o Brasil, e apresentou ao público sucessos como Lembra, Mãos ao alto coração e 3 da Manhã.

Em 2017, um sonho se transformou em uma das músicas mais executadas de 2017. “Impressionando os Anjos”, composição própria junto com o amigo Théo rendeu à Gustavo um crescimento significativo na carreira, além de acumular milhões de cliques no Youtube e o reconhecimento nacional.

Ainda em 2017, Mioto dividiu o palco com a cantora Anitta, Gusttavo Lima, Jorge & Mateus e Maiara & Maraisa em seu segundo DVD. No repertório, um misto de inéditas como "Anti-Amor" (Jorge & Mateus), "Flashback", “Mel de Marte” (Maiara & Maraísa) e “Coladinha em Mim” (Anitta), além de sucessos do jovem cantor como, "3 da Manhã", "Impressionando os Anjos" e "Relógio".

“Anti-Amor” conquistou o público e foi a escolhida para ser a primeira música de trabalho, que já ultrapassou os 430 milhões de views. “Coladinha em Mim” com Anitta, segue os passos e está com 160 milhões de cliques.

Gustavo Mioto está alcançado lugares cada vez mais altos no cenário musical, no Youtube são mais de 1 bilhão de acessos e 3,8 milhões de inscritos, além da presença nos principais programas de TV, matérias impressas e a agenda de shows lotada.

“Solteiro não Trai”, também está entre as mais ouvidas do país e garante os 61 milhões de cliques no vídeo oficial.