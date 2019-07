A ação disponibiliza cofres pelo comércio de Votuporanga e região; objetivo é captar fundos para o hospital

publicado em 05/07/2019

: Com a presença de representantes da Santa Casa, Torrinha e o presidente da ACV, Valdeci Merlotti, anunciaram o retorno da ação (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Na manhã desta sexta-feira, o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, em parceria com o presidente da Associação Comercial de Votuporanga (ACV), Valdeci Merlotti, anunciaram o retorno de mais uma edição da campanha do ‘Cofrinho da Santa Casa’, que é realizada no município desde 2014.

Com a presença de representantes do comércio e do hospital local, o Torrinha contou que a campanha é uma forma de captação para a manutenção dos serviços da instituição, que presta assistência para aproximadamente 500 mil habitantes, entre Votuporanga e 53 cidades da região noroeste.

Segundo o presidente da ACV, esta parceria com a Santa Casa serve para alertarmos o comerciante que estão com os cofrinhos e, talvez, esquece de pedir ou está com eles cheios e não trocam. ”Nós iremos fazer este monitoramento para mostra a importância disso. É uma moedinha de cinco centavos, mas de cinco em cinco quando você vê no final dá juros e para a Santa Casa, qualquer valor que venha, vem sempre na hora certa”, afirmou Valdeci.

Conforme o provedor da Santa Casa, atualmente, a ação possui 420 postos de arrecadação em toda região, sendo 270 unidades somente em Votuporanga. “Nós temos uma campanha de cinco anos de existência que arrecadou praticamente R$ 45 mil neste tempo. Vamos retornar com tudo e esperamos que todos os comerciantes estejam engajados com a campanha, e também toda a região”, completou Torrinha.

O lema da iniciativa é “Um pequeno gesto faz a diferença’ e, em virtude disto, a população votuporanguense pode ajuda doando qualquer valor para os ‘Cofrinhos da Santa Casa’. A ação conta também com a parceria da Associação Industrial da Região de Votuporanga (Airvo) e Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Votuporanga (Sindimob).

Para participar da campanha, o comerciante deve solicitar o cofrinho no setor de Captação de Recursos da Santa Casa ou entrar em contato com a Associação Comercial. É realizado um cadastro para controle, sem custo algum para o participante e sem prazo para devolução do cofrinho.

Quando o cofrinho estiver “cheio”, o participante pode acionar a equipe do hospital ou da entidade para recolher a unidade, deixando um novo. A arrecadação é depositada integralmente na conta do hospital.