Candidatos devem ficar atentos quanto aos horários e locais em que serão realizadas as etapas

publicado em 18/07/2019

Provas práticas serão neste domingo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga convoca os aprovados nas provas escritas dos Concursos Públicos 001/2019 e 002/2019 para realizar as provas práticas, avaliação psicológica e Teste de Aptidão Física (TAF) neste domingo (21). A convocação foi publicada na edição extra do Diário Oficial Eletrônico do Município da última sexta-feira (12/07). Os candidatos devem ficar atentos aos horários e locais.Os convocados do Concurso Público nº 001/2019, para os cargos de Educador Infantil, PEB II – Educação Física, PEB II – Inglês e Educador Infantil – PD deverão comparecer às 8h, deste domingo, para a avaliação psicológica a ser realizada no Centro Universitário de Votuporanga (Unifev – Cidade Universitária). Os profissionais devem comparecer no local da prova com 60 minutos de antecedência mínima, munidos de caneta esferográfica, com tinta de cor azul ou preta, lápis preto e borracha.O Teste de Aptidão Física (TAF), do Concurso Público nº 002/2019, será realizado às 8h, na Unifev – Cidade Universitária, para os cargos de Agente Comunitário de Saúde I (Área 1 – Parque Das Nações, Área 2 – Colinas, Área 3 – Pozzobon, Área 6 – Vila Paes, Área 9 – Vila América e Área 10 – Policlínica), Agente Operacional I – Serviços Gerais (Feminino e Masculino) e Agente Operacional VI – Alvenaria e Construção.Os convocados para o TAF deverão levar trajes apropriados (calção, camiseta e tênis) para realizar os testes diversos e apresentarem junto a coordenadoria da prova, exame médico, conforme anexo IV do edital de concurso, realizado no máximo 5 (cinco) dias antes do teste físico (que ficará retido) constando aptidão para realização de exercícios com esforço físico, sob pena de não ser admitido à prova.A prova prática para classificados para o cargo Agente Operacional VII – Direção Veicular, do Concurso Público nº 002/2019, será às 14h, no Almoxarifado Municipal, localizado na Praça 31 de Março, 1390, no bairro Estação. Os candidatos deverão portar e apresentar, por ocasião da prova prática, sua Carteira de Habilitação, sem restrições na categoria exigida pelo Edital e dentro do prazo de validade.Já a prova prática para classificados para os cargos de Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I e Técnico do Executivo XIV – Tecnologia da Informação III, do Concurso Público nº 002/2019, será às 14h, no Polo UAB – Universidade Aberta do Brasil, localizado na Rua Pernambuco, 1736, na Vila Muniz.