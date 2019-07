O objetivo do tombamento é manter viva a memória coletiva de Votuporanga, bem como a manutenção e preservação arquitetônica e histórica do local

publicado em 11/07/2019

O Prefeito João Dado decretou o tombamento do antigo “Mercado Modelo Municipal” (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Prefeito João Dado decretou o tombamento do antigo “Mercado Modelo Municipal” na última sexta-feira (05/07). O Decreto nº 11.436, de 5 de julho de 2019, foi publicado em Diário Oficial Eletrônico Extra, após reunião na manhã de sexta-feira com a Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Silvia Stipp, servidores municipais e membros do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, Cultural, Turístico e Natural de Votuporanga (Comdephaact de Votuporanga).

O objetivo do tombamento é manter viva a memória coletiva de Votuporanga, bem como a manutenção e preservação arquitetônica e histórica do local. Segundo o Prefeito João Dado, o antigo Mercadão Municipal exerceu sua função social e transcendeu suas funções econômicas, fomentando diversos outros fatores e arranjos socioculturais, produção e reprodução de práticas sociais, de trocas culturais e aprendizado de sociabilidade, desde sua construção, numa época áurea do desenvolvimento da cidade, até os dias atuais, pela arquitetura e localização geográfica.

“Tivemos uma reunião histórica e comemoramos a aprovação de um projeto fundamental para que nós pudéssemos restaurar o Mercadão Municipal. A Câmara Municipal de Votuporanga autorizou o Poder Executivo adquirir dois terrenos localizados ao lado do antigo Mercadão Municipal, que serão utilizados no projeto de revitalização do local, mediante permuta de 12 lotes de propriedade da Prefeitura”, afirmou João Dado.

De acordo com o Presidente do Comdephaact, Fernando Nakabashi, o prédio do antigo Mercado Municipal foi tombado nesta gestão do Prefeito João Dado, que pretende transformá-lo em um centro comercial e cultural novamente. “Além de tombar, o terreno ao lado que foi adquirido é importante para complementar o tombamento e efetivamente transformá-lo em um centro cultural e comercial”.

A partir de agora, o local não poderá ser descaracterizado, devendo suas características arquitetônicas serem preservadas, especialmente quanto a manutenção dos arcos originais em suas formas e estilo; manutenção e restauração de todas as esquadrias e vidros no estilo original; manutenção em estilo e forma original das treliças e toda a estrutura da cobertura em madeira; manutenção das fachadas, sendo permitidas alterações somente para adaptação de acessibilidade ao prédio; manutenção no interior do prédio de identidade arquitetônica compatível com seu aspecto exterior; e manutenção dos níveis de piso originais.

Recurso para revitalização

No último sábado (06/07), o Secretário da Diversidade Cultural da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania, Gustavo Carvalho Amaral, esteve em Votuporanga para acompanhar a entrega da primeira etapa das obras do Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA), na Estrada Municipal “Sérgio Nogueira” (antiga VTG 342), no fundo do 6º Distrito Empresarial. Logo em seguida, foi realizada uma reunião com prefeitos da região, no Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura.

Na oportunidade, o Prefeito João Dado protocolou o pedido de R$ 2 milhões para a obra de revitalização do antigo Mercadão Municipal. “Entreguei o Decreto de Tombamento para o Secretário para que o Ministério da Cidadania tenha o documento para a liberação do recurso. Esse Mercadão era o coração de Votuporanga, onde todos se reuniam, e vamos revitalizá-lo e colocá-lo em perfeito funcionamento”, afirmou o Prefeito.

O Secretário da Diversidade Cultural da Secretaria Especial da Cultura afirmou que “o Ministro falou que Votuporanga tem um dever de casa, que é o tombamento. Uma vez tombado, nós conseguimos, buscar verba do IPHAN [Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional] e tentar fazer a revitalização”.

Adequações de acessibilidade

Para garantir segurança, conforto e bem-estar da população, a Prefeitura de Votuporanga, por meio das Secretarias Municipais de Obras e de Trânsito, Transporte e Segurança, realizou obras de acessibilidade defronte ao futuro Mercadão Municipal, localizado na Rua Bahia, no bairro Patrimônio Novo. Desde maio deste ano o local conta com rampa de acessibilidade, corrimão e piso tátil.

