MC Kevinho e cantora Ludmilla já estão confirmados. Os ingressos voltam a ser vendidos dia 22 de julho.

publicado em 15/07/2019

A organização do festival já divulgou algumas atrações já confirmadas (Foto: Da Assessoria)

Da redação

O OBA Festival, um dos principais carnavais o Brasil, chega à 14ª edição em Votuporanga. São três opções de ambientes com valore diário para cada espaço: Pista, Camarote OBA e o tradicional Camarote Premium (Café de La Musique).A organização do festival já divulgou algumas atrações já confirmadas: Wesley Safadão vem novamente para o OBA Carnaval e agora com credencial diferenciada pronto para levar todo mundo para uma viagem de outra dimensão. A dupla Zé Neto e Cristiano também já estão confirmados, além do trio do Tomate, Léo Santana, o DJ Dennis e Hitmaker vem pelo terceiro ano consecutivo. A cantora Ludmilla e o MC Kevinho também estão dentro desse carnaval de outra dimensão.A festa é temática, e vale ressaltar que, o objetivo é para que o folião entre na brincadeira, curtindo ao máximo os quatro dia de festa. Mas as temáticas, propostas em cada dia, não são obrigatórias.Os valores podem ser parcelados no cartão de crédito, sendo aceitas todas as bandeiras. Mais informações sobre o festival pelo telefone (17) 3046-8842 ou pelo site www.obafestival.com.br