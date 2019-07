A obra está com 95% do cronograma executado e beneficiará cerca de 15 bairros de Votuporanga

publicado em 30/07/2019

As obras do Poço Profundo Oeste estão sendo finalizadas. De acordo com a Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, a Saev Ambiental, a obra está com 95% do cronograma executado. O valor do contrato para este investimento é de R$ 4.345.409,76 para as obras civis, que incluem Base do Conjunto Moto-Bomba, Reservatório Semi-Enterrado, Reservatório Elevado, Torre de Resfriamento, Casa de Cloração, Casa de Bombas, Base do Tanque de CO², Cabine de Força e Tubulação de Interligação interna do Sistema. A empresa licitada foi a Eco Engenharia Eirelli EPP, de Goiânia-GO.O Prefeito João Dado afirmou que as obras do Poço Profundo Oeste foram executadas no mesmo modelo das obras do Poço Profundo Sudeste. “Porém, nesta obra do Oeste, conseguimos um orçamento com redução de R$ 540.194,23. A empresa ofertou um valor 11% menor que o orçado”.A primeira etapa da obra, a perfuração do Poço Profundo, teve início em agosto de 2015, na gestão passada. Já a segunda etapa, as obras de execução dos reservatórios semi-enterrado e elevado, tiveram início em maio de 2018 e até o final de 2019 deverão estar 100% concluídas, inclusive com o sistema de resfriamento.Sua capacidade de captação é de 500 m³/h ou 500.000 litros por hora. O sistema será composto de um reservatório semi-enterrado com capacidade de armazenamento de 2.000m³ ou 2.000.000.000 milhões de litros e um reservatório elevado com capacidade de 300m³ ou 300.000 litros.De acordo com o Superintendente da Autarquia, Waldecy Bortoloti, a profundidade do Poço Profundo Oeste é de 1.504 m. “Para o funcionamento efetivo do sistema serão instaladas as torres de resfriamento, que estão em fase de licitação. A empresa de equipamentos das bombas já foi contratada para realizar os serviços”.Os bairros beneficiados são: Jardim Monte Verde, Noroeste, 5º Distrito Industrial, Belo Horizonte I e II, Ana Munhoz Alvares (Vida Nova II), Parque Vida Nova Votuporanga III, Ferrarez, Jardim de Bortole, Carobeiras, Moriá, Boa Vista I e II, Distrito Industrial II e III.