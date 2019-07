Desde às 8h desta quarta-feira, uma equipe da Prefeitura de Votuporanga esteve em frente a Faculdade Futura para iniciar as atividades

publicado em 10/07/2019

Foram abertos dois buracos em um dos sentidos da avenida Vale do Sol para realizar a sondagem da galeria de águas pluviais e realizar a melhoria (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Obras, iniciou nesta quarta-feira as obras de revitalização da avenida Vale do Sol, que será entregue no dia 2 de agosto, durante o calendário de aniversário da cidade. Uma equipe da Administração Pública esteve no local às 8h para iniciar as atividades em frente a Faculdade Futura.

Segundo informações do Poder Executivo ao jornal A Cidade, a ação prevê a instalação de uma lombofaixa em frente à faculdade e melhorias no sistema de captação de águas pluviais. Além deste trabalho, a avenida também passará por revitalização da sinalização e dos canteiros com novo paisagismo.

Nesta primeira etapa da obra, os profissionais estiveram no local para realizar a sondagem da galeria de águas pluviais existentes para as seguintes adequações. Foram abertos dois buracos em um dos sentidos da avenida Vale do Sol para proceder com as melhorias, que serão desenvolvidas com recursos e mão de obra próprios.

De acordo com a Administração Pública, serão investidos cerca de R$ 10 mil e instalados 32 metros de tubulação de concreto. Durante todo o dia, a equipe realizou os trabalhos no sentido centro-bairro, impedindo o trânsito de veículos que seguiam pela vicinal José Marão Filho para adentrar na avenida, da mesma forma para quem conduzia em direção a vicinal.

Ao finalizar a primeira etapa, “será implantada a lombofaixa, que atenderá critérios previstos no Plano de Mobilidade Urbana do Município e trâmites legais do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) e Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), órgãos do Governo Federal. Para a implantação da lombofaixa foi licitado o valor de aproximadamente R$ 5 mil”, afirmou a Prefeitura.