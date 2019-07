Nesta sexta-feira (19/8), professores também terão palestras e apresentação de cases da região

publicado em 18/07/2019

A programação do 6º CIENP segue até nesta sexta-feira (Foto: Da Assessoria)

Depois de vivenciar práticas e refletir sobre avanços na educação, mais de 2,2 mil profissionais de ensino participam nesta sexta-feira (19/7) do encerramento do 6° CIENP - Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista. O evento, idealizado pelo ADE Noroeste Paulista - Arranjo de Desenvolvimento da Educação é considerado um dos principais do País e terá no último dia da programação palestra com especialista em educação especial e sobre protagonismo social, além de espetáculo musical e apresentação de cases da região.Pela manhã, o encontro será no CEVG - Centro de Eventos “Valério Giamatei”. Os educadores conversarão com escritor, humanista e filósofo Fernando Moraes, sobre “Protagonismo Social como Conceito de Totalidade”. Outro bate-papo será com a pedagoga Luciana Brites, da NeuroSaber, que abordará o tema “A estimulação dos processos de alfabetização aspectos neurocientificos, lúdicos e desenvolvimentais”.O musical baseado no filme “O Rei do Show” marcará o encerramento do Congresso. Durante 45 minutos, o público vai conferir músicas cantadas ao vivo, acrobacias de solo e aéreas, além de muita dança. Cada apresentação ajudará a contar uma história de romance, amor, conquista, luta, superação e alegria. O musical terá em cena 25 artistas.Além do conhecimento adquirido durante as palestras e oficinas/minicursos do 6° CIENP - Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista, os participantes conhecerão boas práticas vivenciadas na região. A apresentação será a partir das 13h30, na Cidade Universitária da Unifev.No total, serão 20 painéis e 47 apresentações orais que abordem linhas temáticas relacionadas à Educação e seus diversos níveis: Educação Infantil; Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza; Ciências Humanas; Tecnologias e Metodologias Educacionais; Educação Inclusiva; Gestão e Políticas Públicas; Formação Inicial e Continuada de Professores; e Ensino Profissional, Técnico e Tecnológico.Os trabalhos serão publicados no 4º volume dos Anais do Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista. O Comitê é coordenado por representantes do ADE Noroeste Paulista – Arranjo de Desenvolvimento da Educação, da AMA – Associação dos Municípios da Araraquarense, da Prefeitura de Votuporanga, do IFSP - campus Votuporanga; e da Unifev.O CIENP, idealizado pelo ADE Noroeste Paulista, é organizado em parceria com a Unifev, o IFSP de Votuporanga e a AMA - Associação dos Municípios da Araraquarense, com o apoio da SOMOS, Editora Moderna, Starb, NeuroSaber, Undime SP, Oficina Municipal, Cenpec, Senac Votuporanga, Método Uniformes, Tenda Digital, Fábrica de Produtos, Pé com Pé, Boquinhas, Faperp, FATD Consultoria, Senac, Aport, Cern Coaching & Mentoring, Brick Solutions, Piraporiando, Plataforma Um, Programa Semente, Editora Pindorama, Arth Móveis e CIEE.