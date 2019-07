Unidade Básica de Saúde arrecada leite durante todo mês de agosto, beneficiando centenas de pacientes

publicado em 30/07/2019

Meridiano está envolvida em uma ação totalmente solidária. O município promove Arrastão do Bem em prol à Santa Casa de Votuporanga neste mês de agosto, referência para uma área de aproximadamente 500 mil habitantes.A campanha visa arrecadar leite para o Hospital, que atende diariamente mais de duas mil pessoas. O ponto de coleta é a Unidade Básica de Saúde da cidade. “Esta é a primeira ação que desenvolvemos para a Instituição, após reunião com a equipe de Captação de Recursos. Eles falaram da necessidade e, diante da demanda, nos propusemos a organizar uma ação”, disse o diretor coordenador de Saúde, Lúcio Roberto Binatti.Lúcio contou que a escolha do leite é para facilitar a doação. “A Instituição consome uma grande quantidade e também porque todo mundo possui leite em casa. Queremos colaborar ainda mais com o Hospital”, complementou.Ele explicou que os agentes de saúde farão a divulgação de casa em casa. “Iremos mobilizar toda a cidade, para esta causa tão importante. Nossos pacientes são bem atendidos e queremos retribuir toda essa assistência de qualidade”, afirmou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Gostaríamos de agradecer por todo empenho. Esta é a primeira de muitas ações em Meridiano e não temos dúvidas de que será sucesso. Para se ter ideia, consumimos 100 litros de leite por dia no nosso Serviço de Nutrição e Dietética. Este arrastão é muito importante para nós e pedimos a contribuição de quem puder nos ajudar”, concluiu.