“Avisa lá, pode falar, que ela tá chegando com tudo!", publicou o OBA sobre Ludmilla

publicado em 12/07/2019

Kevinho e Ludmilla estarão no OBA 2020 (Foto: Facebook)

Daniel Castro

Os organizadores do OBA Festival divulgaram em suas redes sociais as presenças do MC Kevinho e da cantora Ludmilla no carnaval do ano que vem em Votuporanga. As vendas do segundo lote começam no próximo dia 22.