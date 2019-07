População da Capela Santo Antônio e das comunidades do Jardim Itália e Boa Vista será visitada de 19 a 21 de julho; inscrições para missionários seguem até dia 17

publicado em 15/07/2019

celebração será presidida pelo bispo diocesano, Dom Moacir Aparecido de Freitas (Foto:Diocese de Votuporanga)

Contagem regressiva para a 2ª Missão Jovem da Diocese de Votuporanga. A juventude de diversas cidades vem se mobilizando para o trabalho de evangelização que acontecerá na Capela Santo Antônio e nas comunidades do Jardim Itália e Boa Vista de Votuporanga, de 19 a 21 de julho. As inscrições para os missionários seguem até a quarta-feira, dia 17. Não é preciso experiências anteriores com missão para participar.A programação terá início com Missa na Catedral Nossa Senhora Aparecida, às 19h30, na sexta-feira. A celebração será presidida pelo bispo diocesano, Dom Moacir Aparecido de Freitas. Na oportunidade também será comemorado os três anos de criação da Diocese de Votuporanga. Após a Missa, os missionários serão conduzidos à Capela Santo Antônio.“A Missão Jovem Diocesana é um evento da Igreja Católica, que mobiliza os jovens a evangelizarem sem medo. A Igreja no Brasil estimula nossas Dioceses a promoverem a vida da juventude, conduzindo os jovens a uma real experiência de fé e estimulando eles a irem ao encontro daqueles que estão com o coração ferido e às famílias que se sentem abandonadas”, destaca o coordenador do Setor Juventude, Leonardo Henrique Santana de Melo.A programação inclui preparação aos jovens participantes, evangelização, momentos de oração, animação e experiências com a comunidade e missionários em praças. Envolverá também os seminaristas da Diocese.O padre Michel Henrique Garcia Candeu, assessor do Setor Juventude, enfatiza os efeitos do trabalho de evangelização. “A missão faz com que o ser humano consiga ver diversas realidades, se deparando com o seu eu verdadeiro, saindo da realidade de quatro paredes e tendo contato com o outro, na sua casa e vida, levando Jesus e o seu próprio coração, podendo falar e ouvir.”Dom Moacir reforça a importância da doação dos jovens que serão missionários. “A missão faz parte da experiência cristã, sendo uma dimensão da caridade e oportunidade para transmitir o testemunho, levar a amizade, esperança e ainda conhecer a realidade do outro. Isso é viver o Evangelho e mostrar a presença da Igreja, valorizando o batismo que cada um recebeu.”O tema da missão é “Ide sem medo para servir”, seguindo a proposta de evangelização da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e vai ao encontro da Exortação Apostólica Pós-Sinodal Christus Vivit (Cristo Vive), do Papa Francisco. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 99642-2627.