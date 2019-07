Valor será de R$30, divididos em duas vezes no cartão; além da Administração do Hospital, há novos pontos de vendas

publicado em 08/07/2019

O show será no dia 07 de agosto, para a programação de aniversário de Votuporanga (Foto: Santa Casa)

Semana começou com tudo, nesta véspera de feriado! E olha que não é “Fake News”! A Santa Casa de Votuporanga quer ver todo mundo “coladinho nele”: na sensação do momento, Gustavo Mioto.

“Pro nosso bem” e atendendo a vários pedidos, a Instituição abriu um lote promocional para a pista. Por apenas R$30, divididos em até duas vezes no cartão de crédito, você ouve música de qualidade, prestigia mais um evento do Hospital e salva centenas de vidas. É a programação que faltava para sua véspera de feriado de aniversário de Votuporanga, celebrado no dia 7 de agosto.

Tudo isso para ninguém entrar na “Contramão” e não ser “Anti-Amor”. “Lançamos o show e tivemos um retorno muito positivo. Gustavo Mioto é votuporanguense, muito querido e que tem um repertório de sucessos. Pensando em todos os públicos, optamos por abrir este lote promocional para a pista. Queremos reunir o maior número de pessoas possíveis para celebrar e prestigiar este evento beneficente, que tem uma causa mais que nobre”, afirmou o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana.

Luiz Fernando destacou que toda renda é utilizada em benefício dos pacientes de 53 municípios. “Promovemos ações como essa sempre com intuito de manter nossos atendimentos com muita qualidade e humanização. Não temos dúvidas de que Votuporanga e região irão lotar o Centro de Eventos do Assary. Desde já agradecemos toda a parceria de empresários, que se disponibilizaram a ser pontos de vendas”, disse.

Ele destacou que, aqueles que preferem o conforto, haverá camarotes. “Também temos camarotes com mesas para reunir toda a família e amigos. Esta opção está à venda na Administração do Hospital, ao lado da Medicina Nuclear. Vá até a Comunicação e confira o mapa. Vocês vão se surpreender”, falou.