Selma Riva explicou sobre os cuidados e descarte correto de remédios, que devem ser entregues para as unidades básicas de saúde

publicado em 24/07/2019

A farmacêutica da Santa Casa, Selma Riva, explicou sobre o armazenamento (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

O Brasil ocupa a sétima colocação no ranking mundial de consumo de remédios, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). Todos têm aquela farmácia caseira guardada em algum lugar de casa com medicamentos antigos ou de uso contínuo. Mas será que você está cuidando deles corretamente?A farmacêutica da Santa Casa, Selma Riva, explicou sobre o armazenamento. “Os medicamentos são utilizados para aliviar sintomas, trazendo bem-estar. Se não tomar cuidados, podem acarretar danos ao uso. Alguns itens precisam ficar em geladeiras, em temperaturas de 2 a 8ºC. Outros não necessitam, mas nunca devem exceder 25ºC pois se deterioram”, afirmou.Ela pediu atenção em ambientes como cozinhas e banheiros. “São locais muito úmidos, dê preferência em lugares secos. Deve ficar alerta quanto à fonte de calor também, como fogões ou onde a incidência solar é direta”, complementou.Selma orientou que o fabricante indica na embalagem informações quanto à conservação. “Em caso de dúvidas, procure um farmacêutico”, disse.Como ingerirA profissional explicou que a indicação é tomar água. “Mesmo xarope, gota, solução oral, é necessário ingerir líquido. Mas, em nenhum momento, bebida alcoólica, porque interfere na eficácia”, afirmou.Ela contou que alguns medicamentos podem ser triturados. “Estas recomendações estão nas bulas, é sempre necessário estar atento”, complementou.AutomedicaçãoA farmacêutica ressaltou que a automedicação deve ser evitada. “Nunca devemos usar a mesma receita várias vezes, os medicamentos devem ser prescritos pelo médico. O que faz bem para o vizinho não necessariamente vai ser bom para você”, disse.Descarte de remédiosA validade é um item essencial. “Não pode utilizar medicamentos vencidos e sem rótulos, que a embalagem está danificada. O descarte não deve ser feito em pias, vasos sanitários, pois contamina o meio ambiente. Em lixo comum, causa dano para o profissional, além de prejudicar o solo. Você deve levar estes medicamentos até a unidade básica de saúde mais próxima, que lá darão o destino final correto”, finalizou.