Evento realizado pela Prefeitura de Votuporanga, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e CRAS Leste, levou muitas famílias a conhecerem os serviços prestados gratuitamente pelo Município

publicado em 23/07/2019

Foram oferecidas recreações com brinquedos infláveis, equipe de oficineiros, pipoca e algodão doce, além de lanches (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Mais de 500 famílias de Simonsen prestigiaram a Ação Comunitária realizada no último sábado (20/07), na Praça “Para João Paulo II”. O evento foi realizado pela Prefeitura de Votuporanga, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Leste. Mais de 40 pessoas trabalharam nos bastidores para que o evento fosse um sucesso.O Secretário de Assistência Social, Emerson Pereira, avaliou como positiva a ação. “Foi um evento de interesse da população, pois muitos serviços públicos oferecidos gratuitamente pela Prefeitura, através de suas secretarias, puderam estar ao alcance das famílias. Além disso, teve muito entretenimento para as crianças”, falou.Emerson adiantou que ações semelhantes estão previstas para acontecerem durante o decorrer do ano em diversos bairros de Votuporanga. “Nosso objetivo é reafirmar o lema do nosso prefeito João Dado: gente cuidando de gente”, destacou.O Prefeito João Dado esteve presente no evento e aproveitou a oportunidade para cumprimentar todas as famílias de Simonsen. Ao fazer o uso da palavra, Dado elogiou a iniciativa e a quantidade de pessoas que foram conferir os serviços públicos oferecidos pela Prefeitura. “Ações como estas devem ser realizadas para trazer ainda mais a população para dentro da nossa Administração”, disse.Foram oferecidas recreações com brinquedos infláveis, equipe de oficineiros, pipoca e algodão doce, além de lanches como bolo, cachorro-quente e refrigerante. A Ação Comunitária contou com apresentações culturais dos profissionais e dos usuários dos serviços locais, oficinas, panfletagens, esclarecimento e orientações sobre os serviços socioassistenciais e setoriais disponibilizados pela Prefeitura, entidades e organizações, viabilizando o repasse de informações, além de proporcionar atividades de cultura, lazer e recreação às famílias.A Corporação Musical Zequinha de Abreu animou o público presente com música de qualidade. A Secretaria da Saúde promoveu diversas ações referente ao ‘Julho Amarelo’, alusivas à luta contra as hepatites virais, e o Setor Ambiental conscientizou sobre o combate ao Aedes Aegypti.A equipe do Consultório Municipal de Simonsen ofereceu aferição de pressão arterial, teste de destro e orientações de saúde. Foram oferecidos ainda orientações e esclarecimentos do CRAS Leste, Cadastro Único, CRAM (Centro de Referência e Atendimento à Mulher), PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), CTMO (Centro de Treinamento e Mão de Obra), INSS Digital, Procon (órgão de Proteção e Defesa ao Consumidor), CAEF (Central de Atenção ao Egresso e Família) e Sebrae.Os atendidos do projeto Bem Viver II de Simonsen fizeram apresentações culturais de coreografias de dança, além das apresentações do Grupo Folclórico Mungunzá e Rede Panapanã.Foram parceiros da ação as secretarias municiais de Educação, Saúde, Direitos Humanos, Fazenda, Desenvolvimento Econômico, Trânsito, Transporte e Segurança, além do Conselho Tutelar de Votuporanga, Centro Social, Sebrae, Senac, Rede Panapanã, Grupo Folclórico Munguzá, CREAS, CRAM, Programa Primeira Infância, Programa Criança Feliz, Polícia Militar e Capela Nossa Senhora Aparecida.