As oficinas gratuitas serão ministradas no auditório externo do Parque da Cultura, de 16 a 19 de julho

publicado em 15/07/2019

As atividades ocorrerão no auditório externo do Centro de Cultura e Turismo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Escola Municipal de Artes, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga, promoverá nesta semana, de 16 a 19 de julho, oficinas gratuitas para a população. As atividades ocorrerão no auditório externo do Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura.Nos dias 16 e 18 serão abordadas técnicas de instrumentos de corda friccionada, como violino, viola de arco e violoncelo. Para participar é necessário já ter conhecimento musical e instrumento próprio.Já nos dias 17 e 19, os participantes poderão ter contato com instrumentos de percussão, não sendo necessário conhecimento aprofundado de música.As oficinas serão ministradas pelos professores Alex Massuia, Mariane Lagoin e Daniel Luiz, sob a coordenação do maestro Mazinho Sartori. Interessados podem fazer inscrição no local. Mais informações pelo telefone (17) 3422-4288.