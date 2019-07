Reunião de representantes de 298 municípios brasileiros será no dia 16 de julho; grupo também participará do 6º CIENP

publicado em 03/07/2019

O 6º CIENP será promovido entre os dias 17 e 19 de julho, em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Votuporanga receberá profissionais e gestores da educação que representam 298 cidades para discutir avanços e melhorias na educação municipal do Brasil, no dia 16 de julho. O grupo faz parte da Rede de Colaboração Intermunicipal em Educação, que inclui 15 iniciativas de colaboração conectadas, de oito estados. Também participarão da reunião Leandro Dami, presidente do FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação. O encontro está sendo motivado pela realização do 6º CIENP – Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista.

A Rede de Colaboração Intermunicipal em Educação é a união de forças institucionais, tanto públicas quanto privadas, que atuam em regime de colaboração, como instrumento de gestão pública para a melhoria da qualidade da educação no Brasil, como Consórcios Intermunicipais, Arranjos de Desenvolvimento da Educação – ADE, Associações de Municípios, entre outros.

Como missão, o grupo busca articular, apoiar e coordenar ações que promovam o desenvolvimento de territórios colaborativos e que contribuam para a melhoria da educação nos municípios. Por isso, está em constante busca de maior representatividade junto aos governos Federal e Estadual, bem como junto às instituições voltadas a política pública de educação, inclusive os Poderes Legislativos e na ajuda mútua entre os integrantes e parceiros, buscando soluções para problemas comuns, compartilhando experiências e adotando ações preventivas nas relações com órgãos de controle.

O ADE Noroeste Paulista – Arranjo de Desenvolvimento da Educação faz parte do grupo. “Para a educação regional a nossa participação é importantíssima, porque conseguimos trazer para as nossas salas de aulas excelentes experiências que deram certo na educação, bem como tornar conhecido o trabalho que são desenvolvido por todo nós”, destacou Ederson Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista. Esta é a primeira vez que Votuporanga é a cidade anfitriã deste encontro.

6º CIENP

Além do encontro, membros da Rede conhecerão o 6º CIENP – Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista. “Essa formação anual já foi destaque em vários encontros nacionais sobre a educação, quando apresentamos a forma que encontramos para compartilhar conhecimento entre os municípios que participam do ADE Noroeste Paulista, o que chamou a atenção de outros Arranjos da Educação”, explicou Jaqueline Alexandre, Secretária Executiva do ADE Noroeste Paulista.

O 6º CIENP será promovido entre os dias 17 e 19 de julho, em Votuporanga. Com o tema “Competências Socioemocionais e os Processos Educativos para o Século XXI”, cerca de 1.800 profissionais da educação vivenciarão novas experiências em cerca de 60 oficinas/minicursos na cidade Universitária da Unifev, além de palestras com Leandro Karnal, Nino Paixão, Fernando Moraes e Luciana Brites, no Centro de Eventos Valério Giamatei (Ilha do Pescador).

A programação também inclui ensino híbrido, completando o conhecimento adquirido no Congresso, e a apresentação de cases de sucesso da nossa região. Serão 47 apresentações orais e 20 painéis. Os horários das atividades podem ser conferidos no site www.congressointereduca.com/2019.