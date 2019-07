Missa será presidida por Dom Moacir; em 20 de julho de 2016, Papa Francisco criou a Diocese de Votuporanga

publicado em 19/07/2019

Fiéis da igreja católica de Votuporanga e região comemoram nesta sexta-feira (19/7) três anos de criação da Diocese de Votuporanga e também a eleição episcopal e nomeação do bispo. A missa será celebrada às 19h30, na Catedral Nossa Senhora Aparecida e presidida por Dom Moacir.Foi em 20 de julho de 2019 que o Papa Francisco nomeou como primeiro bispo local Dom Moacir Aparecido de Freitas, até então sacerdote da diocese de São Carlos. A Diocese de Votuporanga foi desmembrada das Dioceses de São José do Rio Preto e de Jales e é sufragânea da Arquidiocese de Ribeirão Preto e faz parte do Regional Sul 1 da CNBB.Com a criação da nova diocese a Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida tornou-se Catedral.A Diocese de Votuporanga é composta por 30 paróquias localizadas em 25 municípios: Álvares Florence, Américo de Campos, Buritama, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, Lourdes, Macaubal, Magda, Monções, Nhandeara, Nova Luzitânia, Parisi, Paulo de Faria, Planalto, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, Tanabi, Turiúba, União Paulista, Valentim Gentil, Votuporanga e Zacarias. Para facilitar o trabalho pastoral, a diocese foi dividida em 5 regiões pastorais: Nhandeara, Buritama, Votuporanga, Cosmorama e Riolândia. O trabalho pastoral abrange uma superfície de 7.694 Km² e segundo o censo de 2010, com uma população de mais de 237.380 habitantes.