Entre as modalidades que Votuporanga foi campeã estão Tênis Feminino, Tênis Masculino e Biribol

publicado em 16/07/2019

Participaram aproximadamente 280 pessoas, entre atletas, comissão técnica e profissionais da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Delegação de Votuporanga encerrou a participação na 63ª edição dos Jogos Regionais, promovidos em Andradina, se classificando em 5º lugar. Participaram aproximadamente 280 pessoas, entre atletas, comissão técnica e profissionais da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.De acordo com o Secretário José Ricardo Rodrigues da Cunha, o Mineiro, a 5ª colocação é um resultado muito bom. “A participação de todos os atletas foi muito importante. Ficamos em 5º lugar por poucos pontos de diferença, foram apenas três pontos atrás de Catanduva, que ficou em 4º lugar”.Entre as modalidades que Votuporanga foi campeã nos Regionais de 2019 estão Tênis Feminino, Tênis Masculino e Biribol. A cidade também foi segunda colocada geral no Futsal Feminino, Tênis de Mesa Masculino, Atletismo ACD Masculino, Capoeira Masculino, Natação Masculino, Xadrez Feminino e Xadrez Masculino.Todas essas modalidades garantiram vaga para os Jogos Abertos do Interior, a 83º edição do campeonato, que será promovida em Marília, é o foco dos esportistas a partir de agora.Também garantiram vaga, em classificações individuais, as modalidades: Ciclismo Feminino Categoria MTB com a atleta Viviane Hara. Já no Ciclismo Masculino se classificaram Liniker Padoan Godoy Vilches, Ederson Carlos Dias de Sousa e Fabiano Edward Frabciscato.No Atletismo se classificaram Gilmar Lopes, Victor Andrade, Paulo José Machado Jr e Leandro Prates.No Atletismo Masculino ACD a vaga está garantida para Irio Barbosa Jr; Deniclaudio Izidio de Faria; Djalma Nogueira; Antônio Carlos dos Santos; Marcos Antonio Bordi e Maurício Padilha. No feminino farão parte da competição Rafaela Ferreira Gonzales e Flávia Braga Chaves.Na modalidade de Natação estão classificados Ana Maria Rosati (Feminino) e Vyuri Rodrigues Moreno (Masculino). Na Natação ACD irão participar Mauricio Padilha; Erik Bailon; Keven de Paula e Gabriel Bueno.Pontuação Final1º São José do Rio Preto: 344 pontos2º Araçatuba: 251 pontos3º Andradina: 144 pontos4º Catanduva: 141,5 pontos5º Votuporanga: 138 pontos6º Fernandópolis: 108 pontos7º Birigui: 97 pontos8º Mirassol: 86 pontos9º Ilha Solteira: 86 pontos10º Jales: 79 pontos