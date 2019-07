Almoço marca a comemoração do Dia do Comerciante; convites estão à venda na ACV

publicado em 25/07/2019

O 2º Porco Paraguaio ACV reuniu dezenas de pessoas (Foto: ACV)

A Associação Comercial de Votuporanga ainda tem convites à venda para o 3º Porco Paraguaio ACV, que será realizado neste domingo (28/7), a partir das 12h, na AABB (av. Francisco Vilar Horta, 4713). O evento irá comemorar o Dia do Comerciante, lembrado em 16 de julho.Além do prato principal, que chama sempre a atenção dos convidados, o cardápio inclui acompanhamentos. A bebida será servida a parte. Terá ainda cama elástica para as crianças e show ao vivo."Este é um momento em família, que nos proporciona também um reencontro com os amigos, afinal, muitas vezes não temos esse tempo para colocar a conversa em dia", destacou Valdeci Merlotti, presidente da ACV.Interessados em participar da confraternização podem adquirir o convite por R$ 35, na Associação Comercial de Votuporanga (rua Mato Grosso, 3545). Dúvidas podem ser solucionadas pelo telefone (17) 3426-4044.