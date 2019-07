Leandro Dami se reunirá com representantes de 298 municípios brasileiros, nesta terça-feira

publicado em 15/07/2019

Educadores também conhecerão Congresso Internacional de Educação (Foto: ACV)

Votuporanga será palco de discussões sobre a educação no Brasil esta semana. Nesta terça-feira (16/7), às 19h, no Ville Eventos, profissionais e gestores de ensino que representam 298 cidades se reunirão com Leandro Dami, presidente do FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação. O encontro está sendo motivado pela realização do 6º CIENP – Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista, que é uma das referências nacionais em formação continuada de educadores.O grupo faz parte da Rede de Colaboração Intermunicipal em Educação, que inclui 15 iniciativas de colaboração conectadas, de oito estados. O ADE Noroeste Paulista – Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista tem constantemente apresentado os trabalhos desenvolvidos na região e os resultados obtidos. “Durante a visita, os profissionais conhecerão in loco o que desenvolvemos há alguns anos. O nosso trabalho é referência para muitos municípios, que também idealizam promover formações neste formato que já está na sexta edição”, Ederson Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista.A Rede de Colaboração Intermunicipal em Educação é a união de forças institucionais, tanto públicas quanto privadas, que atuam em regime de colaboração, como instrumento de gestão pública para a melhoria da qualidade da educação no Brasil, como Consórcios Intermunicipais, Arranjos de Desenvolvimento da Educação – ADE, Associações de Municípios, entre outros.Os profissionais também participarão da programação do 6º CIENP.O 6º CIENP será promovido entre os dias 17 e 19 de julho, em Votuporanga. Com o tema “Competências Socioemocionais e os Processos Educativos para o Século XXI”, cerca de 1.800 profissionais da educação vivenciarão novas experiências em cerca de 60 oficinas/minicursos na cidade Universitária da Unifev, além de palestras com Leandro Karnal, Nino Paixão, Fernando Moraes e Luciana Brites, no Centro de Eventos Valério Giamatei (Ilha do Pescador).Por se tratar de um evento organizado através de uma iniciativa do ADE Noroeste Paulista, indiretamente beneficiará a Educação Territorial dos 64 municípios participantes do colegiado, contemplando mais de 61 mil alunos da Educação Básica, superando o número de 290 Escolas Públicas Municipais do Noroeste Paulista, impactando 680 mil habitantes que compõem o Arranjo.