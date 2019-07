Na quarta-feira (10/07), o expediente administrativo retorna normalmente, com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público das 9h às 15h

publicado em 05/07/2019

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga informa que, devido ao feriado do Dia da Revolução Constitucionalista de 1932, em 9 de Julho, não haverá expediente da administração direta e indireta nesta segunda-feira (08/07), ponto facultativo, e terça-feira (09/07), feriado no Estado de São Paulo. Na quarta-feira (10/07), o expediente administrativo retorna normalmente, com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público das 9h às 15h. Mais informações pelo telefone (17) 3405-9700.

Durante estes dias, serão mantidos os serviços de emergência como o atendimento no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Parque da Cultura

O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, também não abrirá neste fim de semana e feriado (06, 07, 08 e 09/07), retornando ao funcionamento normal na quarta-feira (10/07), às 9h30, para expediente administrativo e atendimento ao público. No entanto, é importante destacar que todo o entorno do Parque da Cultura fica à disposição da população, com parquinho de diversões, pista de caminhada e ciclismo, espaços para piquenique e quadras esportivas.

Horto Florestal

O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” funcionará normalmente neste fim de semana e feriado, das 8h às 17h.

Coleta de Lixo e Ecotudos

Quanto aos serviços de coleta de lixo – comum e seletiva - e o funcionamento das três unidades do Ecotudo, a Saev Ambiental informa que o atendimento ocorrerá normalmente neste feriado e fim de semana.