Cidade

Ciclo de palestras da ACV continua nesta quinta e sexta-feira

As atitudes do profissional do futuro estão sendo discutidas em encontros gratuitos com comerciários, no auditório da Associação Comercial, em parceria com o Senac de Votuporanga

publicado em 11/07/2019

O tema está sendo debatido no ciclo de palestras do Dia dos Pais (Foto: ACV) Mudanças de atitudes podem gerar importantes resultados nas empresas e nas metas pessoais. O tema está sendo debatido no ciclo de palestras do Dia dos Pais, promovido pelo ACV – Associação Comercial de Votuporanga, em parceria com o Senac de Votuporanga. Outros dois encontros acontecerão nesta quinta-feira (11/7), às 15h, e na sexta-feira (12/7), às 8h30. “Quando queremos resultados diferentes, precisamos buscar por ações diferentes. Hoje em dia não dá mais para trabalharmos hoje, igual ontem e igual amanhã”, comentou a professora do Senac e consultora de negócios, Maria Andreia Rossafa. O encontro é gratuito e está com inscrições abertas. Para participar da palestra “O profissional do futuro: atitudes de um campeão” é preciso se inscrever pelo site www.acvnet.com.br/inscricao ou ligar no (17) 3426-4044. As vagas são limitadas. “O ciclo de palestras está levando informações novas, além de promover o compartilhamento de experiências. O primeiro encontro foi sensacional e com certeza os próximos também enriquecerão ainda mais as equipes de vendas do comércio de Votuporanga”, finalizou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti. A ação faz parte da campanha do Dia dos Pais, que será lançada este mês.

