Quem recebeu o título de campeão da principal categoria Elite Pro Masculina foi o ciclista Jocemildo da Silva, seguido pelo vice-campeão Liniker Godoy

publicado em 31/07/2019

Teve dobradinha da equipe de Ciclismo de Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanha)

Os atletas da Equipe de Ciclismo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Unifev demonstraram um excelente trabalho de equipe e conquistaram a maioria dos lugares do pódio do 1º Bike Mountain Bike, promovido em Tabapuã, no último domingo (28/07).Teve dobradinha da equipe de Ciclismo de Votuporanga e quem recebeu o título de campeão da principal categoria Elite Pro Masculina foi o ciclista Jocemildo Pereira da Silva, seguido pelo vice-campeão Liniker Padoan Godoy Vilches. O 5º lugar do pódio foi conquistado pelo ciclista William Aparecido Da Cunha Clementino, que vem se destacando nas últimas competições como grande promessa do ciclismo Votuporanguense.A Secretaria de Esportes e Lazer convida toda a população de Votuporanga para comparecer no próximo domingo (04/08), a partir das 9h30, na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, onde será realizada a 6ª Etapa Da Copa Regional De Ciclismo do Noroeste Paulista, promovida pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com supervisão da Federação Paulista de Ciclismo.