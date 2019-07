O padre Alexandre Pereira ainda celebrou uma missa em louvor ao padroeiro, que foi lembrado no dia 25 de julho

publicado em 27/07/2019

Veículos seguiram até a Paróquia São Cristóvão, localizada na avenida João Gonçalves Leite (Foto: A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga realizou na tarde deste sábado (27) a 41ª edição da Festa de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas e celebrado no último dia 25 de julho. Centenas de motoristas de carros, motocicletas, caminhões participaram da tradicional carreata e receberam as bençãos de São Cristóvão.O padre da Paróquia São Cristóvão de Votuporanga, Alexandre Pereira, presidiu uma missa em louvor ao padroeiro às 14h, que foi realizada na Igreja Santa Luzia. Após o ato religioso, os motoristas se concentraram próximo ao salão da paróquia, localizado na rua São Paulo, para dar seguimento a carreata.Os veículos saíram da rua São Paulo e percorreram até a rotatória da rua Itacolomi, prosseguindo pela via até chegar à avenida João Gonçalves Leite, onde está localizada a Paróquia de São Cristóvão. Na frente da carreata, seguiu a imagem de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas, abençoando todo o trajeto.Finalizada a procissão e carreata, o padre Alexandre procedeu as bençãos a todos os carros, motocicletas, e todos os tipos de veículos, assim como os motoristas. A rádiotransmitiu todo o evento.São Cristóvão é considerado o padroeiro dos motoristas e viajantes. O nome Cristóvão não é o seu nome de batismo e carrega o significado de “condutor de Cristo”, além de também representar uma das devoções mais populares e antigas da Igreja Católica e do Brasil.Ele leva esse nome porque um dia carregou o menino Jesus nos ombros. Sua imagem representa exatamente esse momento: o menino Jesus em seus ombros e o cajado na mão.