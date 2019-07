Renda das inscrições e da praça de alimentação possibilitou a doação para a Santa Casa

publicado em 25/07/2019

A competição foi promovida pelo Grupo de Amigos de Valentim Gentil no último dia sete (Foto: Santa Casa)

Uma brincadeira de criança mudou toda a rotina da Santa Casa de Votuporanga. O 1º Campeonato de Estilingue em prol do Hospital foi um sucesso, mobilizando pessoas de todo Estado de São Paulo para uma tarde de muita solidariedade e diversão!A competição foi promovida pelo Grupo de Amigos de Valentim Gentil no último dia sete e contou com mais de 70 participantes. A renda das taxas de inscrições e a praça da alimentação proporcionaram a doação de nada menos que 82.500 copos descartáveis para a Instituição. “Cobramos R$15 de cadastro. Além disso, servimos galinhadas, espetos, refrigerantes, sucos e cervejas como forma de angariar mais recursos”, contou um dos organizadores, Hilário Pedro Movio.Tamanha dedicação da comissão chamou a atenção de esportistas de diversas cidades. “A equipe que venceu o campeonato brasileiro esteve presente. O primeiro lugar ficou para Magda, seguidos por Monte Aprazível e por Campinas”, contou.Hilário falou da satisfação de contribuir. “Estamos muito felizes. Quando pensamos no campeonato, procuramos o Hospital para saber a necessidade. Vocês consomem cerca de seis mil copos por dia e estamos emocionados de colaborar. Queremos fazer muito mais pela Instituição, inclusive sendo exemplos para demais municípios. Realizar competições de estilingue é fácil, reúne um bom público e traz um bom retorno. Os interessados em levar este formato de evento para suas cidades podem contar conosco para ajudar no projeto”, complementou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o Grupo de Amigos. “Nós da diretoria prestigiamos a ação e ficamos admirados com o talento dos participantes. Essa quantidade de doação só reforça o quanto que o campeonato foi bom. Nossos pacientes agradecem. Com essa destinação, deixaremos de comprar estes itens por aproximadamente 15 dias, contribuindo potencialmente para nossa assistência”, finalizou.