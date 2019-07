A data é considerada uma das principais do calendário do comércio; iniciativa busca incentivar as vendas do período

publicado em 23/07/2019

ação busca incrementar as vendas do período, que está entre os principais do calendário do comércio (Foto: Comunicativa)

Lojistas, diretores e convidados se encontrarão no auditório da ACV – Associação Comercial de Votuporanga, às 9 horas, nesta quarta-feira (24/7), para o lançamento da campanha do Dia dos Pais. A ação busca incrementar as vendas do período, que está entre os principais do calendário do comércio.Neste mês, a entidade promoveu palestras voltadas para os comerciários e comerciantes sobre as oportunidades da época. “Vimos que o Dia dos Pais é uma porta para conquistar novos clientes e também vender mais, tendo em vista que a data gera presentes para toda a família. Algumas alternativas podem ser implantadas e que fazem toda a diferença, como promoções exclusivas para a sua compra, entre outras”, destacou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti. As capacitações foram promovidas em parceria com o Senac de Votuporanga e o Sebrae-SP.