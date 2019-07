Consumidores que comprarem nas lojas participantes concorrerão a 10 prêmios; campanha recebe apoio institucional da SicoobCredlíder

publicado em 27/07/2019

A “Promoção pro paizão e pra família” começa nesta segunda-feira (29/7) e segue até o dia 10 de agosto (Foto: ACV)

O Dia dos Pais é uma das principais datas do comércio de Votuporanga, podendo ser comparada ao Dia das Mães. Na cidade, quem compra nas lojas participantes da campanha da ACV – Associação Comercial de Votuporanga concorre a 10 prêmios. A “Promoção pro paizão e pra família” começa nesta segunda-feira (29/7) e segue até o dia 10 de agosto.Este ano, os consumidores concorrerão a uma moto Suzuki 0km, uma SmartTV 4K 32 polegadas e a oito vales-compra de R$ 300. As lojas sorteadas também ganharão vales-compras de R$150. A campanha da ACV recebe o apoio institucional da SicoobCredlíder – Cooperativa de Crédito.“Estudos apontam que a data tem se tornado cada vez atrativa para o comércio, por conta da mudança de comportamento da população, que está em busca de uma diversidade de presentes para agradar aos pais. Por isso, o período beneficia diversos setores, de lojas de chocolate, roupas, sapatos a produtos de beleza, por exemplo”, comentou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti. A expectativa é que as vendas aumentem em torno de 5%, em relação ao mesmo período do ano passado.Para concorrer aos prêmios basta comprar nas lojas participantes, que estão identificadas com o cartaz da ação, preencher corretamente o cupom e depositar na urna. O sorteio será no dia 14 de agosto, em frente à Concha Acústica.As campanhas da Associação Comercial de Votuporanga são tradicionais e atraem centenas de consumidores da cidade e também de outros municípios da região. Para aproveitar ainda mais o período, a entidade, em parceria com o Senac de Votuporanga e o Sebrae-SP promoveu um ciclo de palestras voltadas para comerciários e comerciantes e que abordaram temas que contribuem na inovação e atendimento aos clientes.Consumidores que desejam aproveitar os descontos oferecidos no comércio de Votuporanga podem baixar gratuitamente o aplicativo “Descontos ACV”. Por meio de telas inteligentes, ao acessar a plataforma e escolher o cupom que deseja aproveitar, o cliente compartilhará de maneira rápida a oferta com os amigos e a família, gerando o QRCODE, que deverá apresentar na loja, respeitando a data de validade da promoção. Para baixar o "Descontos ACV" é só buscá-lo na loja de aplicativos do sistema IOS ou Android.