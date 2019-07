O slogan desse ano é “Nosso superpoder contra o frio é um agasalho novo ou em bom estado”; doações serão encaminhadas às entidades assistenciais, grupos religiosos, Santa Casa e programas sociais da Prefeitura

publicado em 01/07/2019

A Prefeitura de Votuporanga, por meio do Fundo Social de Solidariedade do Município, participa da Campanha do Agasalho 2019 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio do Fundo Social de Solidariedade do Município, participa da Campanha do Agasalho 2019 organizada pelo FUSSP (Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo). A campanha teve início em maio e vai até o dia 22 de setembro com o intuito de sensibilizar os munícipes para colaborar com a iniciativa doando agasalhos, roupas, meias, cobertores entre outras peças em bom estado.

Com o slogan “Nosso superpoder contra o frio é um agasalho novo ou em bom estado”, a Campanha deste ano tem como protagonistas os personagens Ben10 e As Meninas Superpoderosas, do Cartoon Network, que terão uma grande missão: engajar a sociedade para promover um inverno mais solidário.

Os agasalhos já podem ser entregues nos postos de arrecadação que disponibilizam caixas identificadas com os cartazes da campanha distribuídas em supermercados, no Fundo Social da Solidariedade e na recepção da Prefeitura de Votuporanga. As doações serão encaminhadas às entidades assistenciais, grupos religiosos, Santa Casa e programas sociais da Prefeitura.