Além da palestra promovida na manhã desta terça-feira (16/7), ACV promoverá 3º Porco Paraguaio, no dia 28 de julho

publicado em 16/07/2019

O bate-papo sobre dicas de como aproveitar as oportunidades do período foi com o consultor do Sebrae-SP Guilherme Lui (Foto: ACV)

Os comerciantes são responsáveis por movimentar grande parte da economia local, regional e nacional. Em Votuporanga, o setor é um dos principais na geração de emprego e renda e a ACV – Associação Comercial de Votuporanga se orgulha em fazer parte desta força. Para comemorar o Dia do Comerciante, lembrado nesta terça-feira (16/7), a entidade promoveu a palestra “Como vender mais no Dia dos Pais” em parceria com o Sebrae-SP, que abriu o calendário de comemorações.O bate-papo sobre dicas de como aproveitar as oportunidades do período foi com o consultor do Sebrae-SP Guilherme Lui. “O Dia dos Pais tem cada vez mais ganhado espaço no calendário de datas comemorativas, porque ele passou também a ser uma data da família. Por isso, precisamos ficar atentos a esse novo comportamento do consumidor”, destacou. Na semana passada, em parceria com o Senac de Votuporanga, a ACV promoveu o ciclo de palestras voltado para os comerciários.“Estamos sempre pensando em como podemos agregar ainda mais valor aos nossos associados. As estratégias que são apresentadas nesses encontros, quando colocadas em prática, têm gerado importantes resultados”, comemorou Valdeci Merlotti, presidente da Associação Comercial de Votuporanga.Os empresários foram recepcionados com café da manhã preparado para celebrar a data e ainda concorrerão a brindes que incluíam convites para o 3º Porco Paraguaio ACV e espaço publicitário no informativo “ACV com Você”.A palestra contou ainda com a presença do deputado Estadual Carlão Pignatari, que comentou a importância do setor para a economia e de Gilvanda Figueirôa, gerente do Sebrae-SP em Votuporanga.Em continuidade às comemorações pelo Dia do Comerciante, a Associação Comercial de Votuporanga vai promover no dia 28 de julho (domingo) das 12h às 14h30, o 3º Porco Paraguaio ACV. O encontro será na AABB com cardápio que inclui o porco paraguaio e acompanhamentos. A bebida será servida a parte. Terá ainda cama elástica para as crianças e show ao vivo.Interessados em participar da confraternização já podem adquirir o convite por R$ 35, na Associação Comercial de Votuporanga (rua Mato Grosso, 3545). Dúvidas podem ser solucionadas pelo telefone (17) 3426-4044.É um momento para um encontro entre amigos e com a nossa família. Assim como foram as duas edições anteriores, esperamos um domingo realmente prazeroso”, comemorou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.