publicado em 11/07/2019

(Foto: Santa Casa)

Unir música erudita aliada com boas ações. Nada melhor do que apreciar a obra de Johann Sebastian Bach e ainda salvar centenas de vidas? Tudo isso é possível, no 5º Concerto Unifev a Dois Pianos.

O evento, promovido pelo Centro Universitário de Votuporanga, será realizado neste sábado (13/7), às 20h30, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. Os convites são alimentos não-perecíveis, que serão direcionados para a Santa Casa.

Os ingressos podem ser trocados no supermercado Santa Cruz (Praça da Matriz) por cinco quilos ou cinco litros de arroz, feijão, macarrão, leite ou óleo de soja. “Já vendemos 60% das entradas, estamos muito felizes com este retorno. Escolhemos itens de acordo com o que as instituições nos pediram em edições anteriores para que pudéssemos ajudar ainda mais o Hospital”, contou a pianista e idealizadora do projeto, Bruna Lima.

Bruna explicou que a ideia de contribuir com a Instituição partiu da Unifev, grande patrocinadora. “O presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, e o reitor Osvaldo Gastaldon, optaram pela Santa Casa pela parceria com o Hospital. Aceitamos doações mesmo de quem não possa ir. Quem quiser colaborar, basta deixar os mantimentos no Santa Cruz do centro com a Elisangela”, complementou.

O 5º Concerto Unifev a Dois Pianos será apresentado por Bruna Lima, juntamente com a pianista Terezinha Bataglia. O evento contará ainda com a colaboração dos músicos Alex Massuia, Aquel Fernandes Figueira, Evelyn Fiori, Gustavo Bombonato, Maria Fernanda Brigati, Mazinho Sartori e Michael Melo. Além de Bach, o grupo homenageará compositores como Mozart e Piazzolla, entre outros.