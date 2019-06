Público compareceu no Assary Clube de Campo e ficou impressionado com o carisma e a dinâmica do empreendedor

publicado em 14/06/2019

Palestra de Rick Chesther (Foto: Santa Casa)

Sensacional! Sem palavras! Eletrizante! Votuporanga e região ficaram surpreendidas com a palestra do empreendedor e influenciador digital, Rick Chesther, em prol à Santa Casa. O Assary Clube de Campo ficou lotado com um público que sabe o que quer para o futuro.

Esbanjando carisma e conhecimento, ele lembrou sua trajetória e falou sobre o ato de comercializar, bem como sobre a importância das relações entre vendedor e cliente. Quando tinha sete anos, sua mãe quase morreu em uma cirurgia. Nesse momento, o pai de Rick chamou ele e seus quatro irmãos para presenciarem os últimos momentos. “Ali meu pai me ensinou a importância de estar pronto para os obstáculos”, afirmou.

Com essas lições e ainda com a frase do pai na cabeça – “para conquistar aquilo que você quer tenha foco” – começou a plantar alface para vender na comunidade. O desejo? Comer carne. Em 1997, teve que optar por trabalhar e abandonou a escola. “Para a maioria dos brasileiros, é fechar uma janela para o mundo. Mas, para mim, não. Não deixei de ler. Lia tudo”, lembra o empreendedor.

Quando se mudou para Magé, no Rio de Janeiro, pediu emprestado R$10 para a vizinha para abrir seu negócio. “Ela disse que ninguém abria um negócio com R$10. Mas eu fui lá, comprei fardos de água e fui vender na praia”, contou Rick, que disse que no primeiro dia vendeu três águas, mas no dia seguinte já estava vendendo o triplo.

Com sua trajetória de venda na praia já consolidada, gravou o vídeo que viralizou nas rede sociais. “Postei o vídeo e fui dormir. Tinha 800 seguidores e acordei com 8 mil.” No mesmo dia, Flávio Augusto, do Blog Geração de Valor, compartilhou o vídeo e pediu aos seguidores para ajudá-lo a fazer contato com Rick Chesther. Os dois se encontraram, conversaram e fizeram diversos trabalhos juntos. Desde então, Rick já lançou três livros, sendo o último, o “Pega a Visão”, um dos mais vendidos. Faz palestras pelo Brasil e pelo mundo.

Segundo Rick, o brasileiro tem o grande defeito do “jeitinho”. “Nenhum dos setores precisa melhorar mais do que a mentalidade do povo. As pessoas estão naufragando nas redes ao invés de navegar. Tudo que o ser humano precisa para dar certo está dentro dele e tudo o que precisa para dar errado também. Só depende dele escolher o caminho”, disse. “Não sou movido por vitórias, mas por lutas. As coisas não podem ser fáceis. Se é fácil qualquer um faz. E eu não sou qualquer um. Não precisa ser fácil. O que não pode é ser impossível”, complementou.

Após sua explanação na palestra, ele autografou livros e participou de sessão de fotos. A renda também foi para o Hospital. “A causa de vocês é nobre, lidam com pessoas. Estamos aqui para transformar pessoas e, assim, realidades. Fico muito lisonjeado por participar deste processo”, disse.