Um homem ainda não identificado colocou fogo no coqueiro na calçada da rua Amazonas

publicado em 21/06/2019

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas por volta da uma hora da madrugada desta sexta-feira

Da redação

Na madrugada desta sexta-feira (21), um ato de vandalismo foi registrado na rua Amazonas em Votuporanga.

Um homem, ainda não identificado, colocou fogo no coqueiro na calçada da rua Amazonas, esquina com a rua Ceará no centro da cidade.

De acordo com informações preliminares, o Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. O caso foi registrado e será investigado pela polícia.