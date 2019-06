Cerimônia de entrega das homenagens foi realizada durante jantar no Ville Eventos, na última quinta-feira (dia 06)

publicado em 07/06/2019

Gastaldon ressaltou a satisfação de obter o prêmio, por mais um ano (Foto: Unifev)

A UNIFEV - Centro Universitário de Votuporanga, o Colégio Unifev, a Rádio e a TV Unifev receberam, na noite da última quinta-feira (dia 06), o prêmio Top Quality, promovido pela Crittério Consultoria e Marketing, de São José do Rio Preto.





A cerimônia, realizada no Ville Eventos, homenageou empresas, personalidades e instituições que mais se destacaram no ano, conforme pesquisas. Na oportunidade, as mantidas da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) foram premiadas em reconhecimento às suas trajetórias e serviços de excelente qualidade prestados à comunidade do município e região.

Representando toda a Instituição, estiveram presentes o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, a coordenadora da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I do Colégio Unifev, Profa. Ma. Joana D’arc Soares Bafoni Prates, e a gestora da Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV), Fabíola Fiorentino.

Em nome das mantidas, Gastaldon ressaltou a satisfação de obter o prêmio, por mais um ano. “Esse reconhecimento é uma grande honra. Somos uma Instituição que preza pela excelência da qualidade do ensino ofertado. Estamos muito felizes pelo fato de a população reconhecer isso", completou.