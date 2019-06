Encontros acontecem aos domingos, às 15h30, na Biblioteca Municipal, no Parque da Cultura

publicado em 01/06/2019

As atividades são gratuitas e toda a comunidade pode participar dos encontros dominicais (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

As férias escolares estão se aproximando e a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, está preparando atividades diversificadas para reunir toda a família no Parque da Cultura. Neste domingo (02/06), às 15h30, na Biblioteca Municipal “Castro Alves”, tem início o Projeto de Xadrez, com o professor Edenilson Garcia. As atividades são gratuitas e toda a comunidade pode participar dos encontros dominicais.

O projeto é voltado para quem gosta, quer conhecer ou já é praticante do xadrez. As aulas contarão com instruções básicas, técnicas de aperfeiçoamento e também mesas reservadas para quem já é praticante. As pessoas que buscam novos hobbies ou até mesmo uma nova profissão estão convidadas a participar.

Para participar basta ir até a Biblioteca Municipal, localizada no Centro de Cultura e Turismo, na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, no Parque da Cultura, no domingo (02/06), às 15h30, e realizar a inscrição gratuita.

De acordo com a Secretária de Cultura e Turismo, Silvia Stipp, “essa é uma oportunidade para que a comunidade conheça ou pratique o xadrez, um jogo que desenvolve as habilidades. Além do mais, nesse período de férias muitas crianças e adolescentes buscam diversificar suas atividades e trazê-los para a Biblioteca pode despertá-los para várias atividades culturais”.

Sobre o Xadrez





O Xadrez é considerado uma arte, uma ciência e um jogo. O objetivo do jogo é simples: vencer o oponente, dando xeque-mate. Para conseguir atingir este objetivo, os jogadores devem, além de dominar os conhecimentos básicos do jogo, saber desenvolver uma estratégia e implementá-la através de lances de desenvolvimento e de golpes táticos.

Serviço:

Aulas gratuitas de xadrez

Data: 02/06

Horário: 15h30

Local: Biblioteca Municipal “Castro Alves”

Endereço: Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112