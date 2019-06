Moradores da Avenida Prestes Maia destacam a importância da Santa Casa para Votuporanga e incentivam a comunidade a colaborar com a campanha

publicado em 28/06/2019

s sortudos da vez foram os moradores da Avenida Prestes Maia, no bairro Estação (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A campanha “Saúde que dá Prêmio”, promovida pela Santa Casa de Votuporanga em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev, fez novos ganhadores neste mês. Os sortudos da vez foram os moradores da Avenida Prestes Maia, no bairro Estação.

Vilma Soares Souza foi a grande ganhadora e ganhou um notebook. “Desde quando começou a campanha, eu e minha filha Damares doamos para o Hospital. É muito importante ajudar a Santa Casa", contou.

Damares, inclusive, é vizinha da mãe e recebeu uma bicicleta. "É uma Instituição que atende a todo mundo pelo Sistema Único de Saúde (SUS), vamos continuar colaborando com certeza", complementou.

Irene Barbosa Soares Donadi estava radiante com seu prêmio. "Estou muito feliz, pois todas as vezes que precisei fui muito bem atendida. Temos que ajudar e ainda quero aumentar minha contribuição de R$5 para R$10", disse.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, parabenizou os ganhadores. “A campanha “Saúde que dá Prêmio” é uma das principais de nossa Instituição. Conta com apoio de quase 14 mil votuporanguenses que contribuem com nosso Hospital. Toda renda arrecadada é utilizada para a compra dos materiais e medicamentos do SUS. Muitas vezes, não têm dimensão da importância desta colaboração para nós, que é utilizada com muita responsabilidade e comprometimento em prol de uma saúde de qualidade”, complementou.

Com valor a partir de R$5, o morador pode ajudar na conta de água com a Santa Casa, único que atende o Sistema Único da Saúde (SUS) da cidade. Além de fazer o bem, ele concorre a notebook todo mês e, no fim do ano, um carro zero quilômetro. São mais incentivos para promover a solidariedade e envolver toda a comunidade, porque os vizinhos que aderiram a ação também são contemplados!

Para participar, basta ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e informar o endereço da residência e o valor que deseja contribuir, a partir de R$ 5. Mais informações no setor de Captação de Recursos da Santa Casa, pelo telefone (17) 3405 9139.

Sorteio





O enfermeiro obstetra, Rodrigo Soares Ribeiro, participou do sorteio da campanha. Ele destacou o programa de visita na Maternidade, realizado na Santa Casa. “Nossa equipe multiprofissional faz o acolhimento no Espaço Unifev Saúde e depois as gestantes conhecem nossa estrutura”, afirmou.

Rodrigo contou que a recepção para as futuras mamães é feita mediante agendamento. “As unidades básicas de saúde de Votuporanga e região solicitam a participação no programa. Toda grávida cadastrada no pré-natal da Atenção Básica, ao completar 30 semanas, visita nossa Instituição. É muito importante esta iniciativa, porque ela está próxima do nascimento e com algumas dúvidas quanto ao parto, kit de enxoval, presença de acompanhante, entre outras. Nossa equipe formada por enfermeiros, doulas, fonoaudióloga, psicóloga e médica sana os questionamentos, eliminando toda a ansiedade para que a mulher possa desfrutar deste momento tão especial”, disse.

Ele destacou o apoio da comunidade nos projetos do hospital. “A Santa Casa é um instituição que atende 70% do Sistema Único de Saúde (SUS). Toda iniciativa é bem-vinda e uma destas campanhas é a “Saúde que dá Prêmio”. Quem puder contribuir, estará nos ajudando a manter os serviços de qualidade e humanizados”, finalizou. Confira o programa na íntegra na TV Unifev neste sábado (29/6), a partir das 13h.