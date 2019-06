Orlando Beretta entregou a contribuição do amigo Antônio Américo Brandi, beneficiando centenas de pacientes

publicado em 18/06/2019

Foram 253 fraldas descartáveis, que irão beneficiar centenas de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga é uma instituição sem fins lucrativos e que possui diversos parceiros, que auxiliam a salvar vidas. Seu Orlando Beretta e o advogado dr. Antônio Américo Brandi são exemplos de solidariedade.

Nesta segunda-feira (17/6), seu Orlando Beretta esteve no Hospital encarregado de entregar a doação do dr. Antônio Brandi. Foram 253 fraldas descartáveis, que irão beneficiar centenas de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Brandi comemorou 81 anos no domingo, em São José do Rio Preto. A pedido do seu amigo pessoal Beretta, ao invés de presentes, solicitou fraldas para o Hospital votuporanguense, referência para 53 municípios em média e alta complexidades.

Beretta ressaltou a solidariedade. “Este foi o segundo ano que arrecadamos doações para a Instituição. Brandi é um grande parceiro. No ano passado, além de fraldas, parte da renda do livro “Fatos edificantes e outros...nem tanto” foi para a Santa Casa. Ficamos muito felizes em contribuir com a Instituição”, destacou.

Ele enalteceu a amizade. “Estudamos juntos no ginásio. Antônio solicita fraldas ao invés de presente em seus aniversários para as entidades. Desde o ano passado, peço para o Hospital”, contou Orlando.