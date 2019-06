Hospital implantou projeto, permitindo acompanhamento em rede, articulado e integrado entre profissionais, equipes e instituições de saúde

publicado em 17/06/2019

A Santa Casa de Votuporanga se preocupa com o paciente, além das fronteiras do Hospital (Foto: Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga se preocupa com o paciente, além das fronteiras do Hospital. A Instituição investe na continuidade do cuidado em saúde do assistido na pós-alta. O projeto Alta Responsável foi implantado em 2012, como dispositivo para articulação dos processos de trabalho das equipes, gestores e redes de atenção à saúde.

A alta responsável convida, necessariamente, o conjunto dos atores para o trabalho em rede e para a discussão de projetos terapêuticos, a organização de fluxos, referências e processos de trabalho nas equipes, serviços e redes de atenção.

Quando um paciente internado vai receber alta, uma operação é iniciada. “Existe o envolvimento da equipe multidisciplinar, de Enfermagem, Nutrição, Serviço Social, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Farmácia, Psicologia, Grupo de Curativo, Núcleo Interno de Regulação e médicos. Após constatar as necessidades, entramos em contato com o município de origem, para que monte uma rede de atendimento que supra a demanda do assistido”, contou a equipe do projeto.

De acordo com a equipe, tudo deve estar em consonância entre Hospital e as Secretarias de Saúde. “Elas recebem protocolo com histórico do atendimento e tratamento, com todas as informações necessárias para que este tipo de paciente seja bem cuidado no seu município de origem após a alta hospitalar”, complementou.

Quem ganha com o projeto, sem dúvida, é o assistido. “A família fica mais preparada e com menos resistência para alta hospitalar, aumentando a aproximação e vínculo com equipe/paciente/família, além de uma maior interação com a rede de cuidados. Este processo tem gerado resultados satisfatórios em casos de hipertensos, diabéticos, gestantes e puérperas de alto risco e recém-nascidos vulneráveis”, disse.

A gerente assistencial, Alessandra Zanovelli, destacou o engajamento dos municípios. “O objetivo almejado é garantir a continuidade do cuidado humanizado, diminuir ou contribuir para evitar a reospitalização. Temos conquistado resultados muito satisfatórios, graças à grande rede formada entre as cidades e a Santa Casa”, enalteceu.