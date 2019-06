Influenciador digital estará em Votuporanga no próximo dia 13, a partir das 19h30, no Assary Clube de Campo

publicado em 03/06/2019

Rick ficou conhecido nacional e internacionalmente após divulgar um vídeo nas redes sociais ensinando a empreender vendendo garrafas de água na praia (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Junho chegou com a certeza de que será o mês da mudança! Tudo porque, no próximo dia 13, a Santa Casa de Votuporanga vai realizar a melhor palestra de todos os tempos! Afinal, nada melhor do que você investir em si mesmo, aumentando o conhecimento, buscando crescimentos profissional e pessoal, com muita motivação.

E juntar todos estes argumentos com o fato do evento ser filantrópico, melhor ainda. Além de você aprender a fórmula do sucesso, você irá beneficiar centenas de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) atendidos pelo Hospital, referência para 53 cidades da região.

O evento será no Assary Clube de Campo, a partir das 19h30. “O ano de 2019 veio com uma mensagem: não deixe nada para depois. O nosso tempo é agora e, sem dúvidas, o público ficará hipnotizado com Rick Chesther. Ele é o típico brasileiro que soube usar uma oportunidade a seu favor. Sua palestra é inédita na região e a sua chance de agregar conhecimento já transmitidos para diferentes plateias nos Estados Unidos, Japão e França”, destacou o coordenador de Captação de Recursos, Jaferton Martins.

Rick ficou conhecido nacional e internacionalmente após divulgar um vídeo nas redes sociais ensinando a empreender vendendo garrafas de água na praia. Com mais de 620 mil seguidores no Instagram, 131 mil inscritos no canal do Youtube e um livro publicado, tornou-se um fenômeno.

Além de conquistar fãs e contratos para propagandas de empresas, palestrou em Harvard e se tornou embaixador da Brilive (união dos brasileiros ao vivo que se fizeram notáveis através das redes sociais a nível internacional usando a LIVE). Isso tudo, após postar um vídeo de apenas 1 minuto que se espalhou pelo país, onde conta sua história de empreendedorismo.





Na palestra, Rick, que já foi servente de pedreiro, estrutura as ideias para colocar em prática o lado empreendedor em com o seu próprio exemplo, mostra que, para chegar lá, depende exclusivamente de enxergar as oportunidades. Ele aborda temas como microempreendedorismo, superação de crise, criatividade, matemática e conexão com o público.





O investimento é de R$60, com parcelamento no cartão. O convite deve ser adquirido na Administração do Hospital ou Guichê Web – loja física e site. “Toda renda será revertida em melhorias no atendimento, priorizando qualidade e humanização. Convidamos a todos para este evento, que não mudará apenas a sua vida, mas também salva nossos pacientes”, enfatizou o provedor Luiz Fernando Góes Liévana.





Pega a Visão!

O livro do palestrante é sucesso, principalmente na faixa etária jovem. É possível, sim, empreender do zero em tempos difíceis. Esse é o recado que Rick Chesther passa. Para o carioca da Mangueira, o microempreendedorismo pode mudar não só o indivíduo, mas a vida de uma família, de uma comunidade, de um país.

Com seu jeito dinâmico e carismático, Rick se conecta com o público despertando a autoestima e o ímpeto de "sacudir a poeira e dar a volta por cima". A obra será comercializada no evento, com renda também para o Hospital.

Ele é o cara!

Rick Chesther não nasceu em berço de ouro nem tinha capital para investir, mas ainda assim decidiu empreender. O ex-pedreiro aplicou conceitos aprendidos em livros como o Geração de Valor e decidiu ir à luta. Foi vender água na praia e, mais que isso, passou a falar em linguagem simples e dinâmica sobre o que tinha aprendido sobre negócios.