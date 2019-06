A programação teve início no dia 7 de junho e segue até outubro com o Festival Literário de Votuporanga (FLIV 2019)

publicado em 26/06/2019

A Prefeitura de Votuporanga já deu início ao calendário de aniversário de 82 anos de fundação da cidade. Para marcar a data, o Prefeito João Dado convida a comunidade para participar de inaugurações de 16 obras em diversas áreas, eventos culturais e shows gratuitos. A programação teve início no dia 7 de junho e segue até outubro com o Festival Literário de Votuporanga (FLIV 2019).

O calendário foi aberto com a entrega da reforma do Ginásio de Esportes “Jane Maria de Lacerda Soares” (CSU) e XIII Copa São Paulo de Natação de Inverno, que contaram com a presença do Secretário de Estado de Esportes, Aildo Rodrigues Ferreira. No dia 14 de junho, foi realizada a audição de encerramento do semestre da Escola Municipal de Ares, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”.

No dia 18 de junho, foi realizado o sorteio das 12 unidades habitacionais da parceria entre Prefeitura de Votuporanga e CDHU, em Simonsen. Nesta quarta-feira (26/06), foi realizada a entrega da climatização das seis Salas de Vigília do Velório Municipal “Aldo Zara”, na Avenida da Saudade, 1982, no bairro Cidade Nova.

Nesta sexta-feira (28/06), às 17h, será inaugurada a obra da Unidade Básica de Saúde da Família “Camem Martin Maria Morettin”, localizada na Rua Evangelina Dutra Prado Oliveira, nº 3791 – esquina com Avenida Onofre de Paula, no bairro Waldomiro Nogueira Borges.

No dia 6 de julho, às 9h, será realizada a entrega da primeira etapa das obras do Centro de Proteção à Vida Animal (CPVA), na Estrada Municipal “Sérgio Nogueira” (antigaa VTG 342), no fundo do 6º Distrito Empresarial. A entrega do Marco da Estrada Municipal “Adriano Pedro Assi” (Estrada do 27), será no dia 19 de julho, às 17h, próximo à rotatória. Em 26 de julho, ás 17h, será a entrega da ampliação do sistema de abastecimento de água em bairros da região Oeste.

Já em agosto, no dia 2, às 16h30 e 17h30, serão realizadas as entregas das revitalizações das Avenidas Francisco Vilar Horta e Vale do Sol, respectivamente. A apresentação da nova frota e máquinas adquiridas pela Prefeitura será no dia 24 de agosto, às 9h, no Parque da Cultura. No dia 30, às 17h, será a inauguração do CRAS Oeste (Centro de Referência em Assistência Social), localizado na Avenida Olívio Commar, 3752, no Jardim Residencial Noroeste. Logo em seguida, às 18h, será a entrega da iluminação da Avenida Mário Pozzobon, no bairro Pozzobon.

Em setembro serão oito inaugurações. No dia 5, às 17h, será a inauguração do Cemei “Profª. Vandira Figueira da Costa (construído pela parceria público-privada com a Pacaembu Construtora), localizada na Rua Antônio Pinatte, 980, no Parque Belo Horizonte II (Vida Nova Votuporanga). No dia 6, às 19h, será a entrega da nova iluminação e revitalização da Rua Amazonas, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”.

No dia 12, às 17h, será a entrega da pavimentação asfáltica, localizada na Rua Agnaldo de Oliveira, no 1º Distrito Industrial. No dia 13, será inaugurada a ampliação do Centro Dia do Idoso “José Jacob Lopes”, às 17h, na Rua Humberto Correia Bonetti, 3575, no Park Residencial Colinas.

No dia 20, às 16h, será realizada a inauguração do Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque “Maximino Hernandes” e revitalização da Trilha Ecológica, na Avenida Vale do Sol, 5024, no bairro Vale do Sol. Logo em seguida, às 18h, será a entrega da praça “Adilson Francisco de Souza Ribeiro”, nas Ruas Manoel Amatti Ramon Luques, João Romani e Dozulino Antônio Bassan, no Conjunto Habitacional Jamir D’Antônio.

No dia 21, às 18h, será a inauguração da cobertura do palco externo do Parque da Cultura. A inauguração do Arquivo Detran também está marcada para ser realizada no mês de setembro.

Eventos

O calendário também será marcado pelas festividades de 8 de agosto, data em que Votuporanga completa 82 anos de fundação. Neste dia, às 8h, será realizado o Desfile Cívico na Rua Amazonas em comemoração ao aniversário da cidade. No período da noite, às 19h30, será celebrada a Missa em Ação de Graças pelo 82º aniversário de Votuporanga. Logo em seguida, às 20h30, a Orquestra Sinfônica de Votuporanga se apresenta no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, na Avenida dos Bancários, 3299.

Antecedendo o 8 de agosto, no dia 9 de julho será a solenidade alusiva em comemoração ao Dia da Revolução Constitucionalista, às 9h, na Concha Acústica. No dia 12, o Coral Canto Livre se apresenta no Centro de Convenções sob regência de Márcio Zarsi, às 20h. No dia 13, às 20h30, será realizado o 5º Concerto Unifev “A Dois Pianos – Bach”. No dia 17., será realizada a abertura do 6º CIENP (Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista). Para encerrar os eventos do mês de julho, será realizado o Sebrae Negócio com o tema “Estratégias inovadoras para um Mundo Conectado”, com o palestrante João Kepler.

No dia 3 de agosto, às 20h, será realizado o Bon Odori, no Ginásio de Esportes “Jane Maria de Lacerda Soares”. No dia 5, às 19h, será a Sessão Solene em homenagem aos 82 anos de Votuporanga, na Câmara de Vereadores. No dia 7, às 22h, será o show do cantor votuporanguense Gustavo Mioto, com renda revertida para a Santa Casa de Votuporanga.

Do dia 9 a 11 de agosto será promovida a XXIII Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga, no Ginásio de Esportes “Mário Covas”. No dia 16 de agosto, às 8h, será realizado o 1º Seminário Municipal sobre Perspectivas da Pessoa Idosa, na Secretaria Municipal de Assistência Social. No dia 26 de agosto, às 18h30, será a abertura da 15ª SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho), no Centro de Convenções.

Do dia 6 a 8 de setembro será realizada a Ava Fest, na pista de aeromodelismo, na Rua Amâncio Waidman, 580, no 6º Distrito Industrial. No dia 7, às 9h, será a solenidade alusiva em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, na Concha Acústica. No dia 20 de outubro, às 10h, será realizado o 2º Festival de Carros Antigos, no Parque da Cultura.