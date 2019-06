Atendendo a pedido de vereadores, João Dado se reuniu com Consultora do Órgão na última terça-feira, em viagem a Brasília

publicado em 28/06/2019

Prefeito solicita nova creche na Região Leste ao FNDE (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito João Dado esteve, na última terça-feira (25), no Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação (FNDE), em Brasília, para solicitar a construção de mais uma creche em Votuporanga. A audiência foi agendada pelo Deputado Federal Fausto Pinato, que na ocasião estava representado por seu Chefe de Gabinete, Rogério Andrade.

A reivindicação da nova unidade de Educação Infantil também é de autoria do Presidente da Câmara Municipal, Mehde Meidão Slaiman Kanso, e dos vereadores Daniel David (Líder de Governo), Dr. Antônio Carlos Francisco, Dr. Ali, Rodrigo Beleza, Gilmar Aurélio (Gaspar), Leonardo Chandelly, Walter dos Santos e Vilmar da Farmácia e da Missionária Edinalva Azevedo.

Segundo informações repassadas pela Consultora do FNDE, Elaine Cáceres, a escola já possui até registro junto ao Fundo Nacional. “Isso significa que já estamos muito avançados nesta conquista. A intenção é construir a nova unidade no bairro Cidade Jardim. Com isso, iremos atender uma região que está em grande expansão. Os bairros que já existem naquele local e os novos que estão em fase de implantação deverão somar cerca de 1.800 casas. Precisamos oferecer equipamentos públicos para atender os futuros moradores daquela região”, disse o prefeito João Dado.