Evento será neste domingo (9/6), a partir das 14h, no Recinto de Exposições

publicado em 06/06/2019

Comitiva Os Bolivianos está à frente dos preparativos da 3ª Cavalgada e do Leilão de Gado (Foto: Santa Casa)

Pontes Gestal e região têm duas programações especiais nos próximos finais de semana: ajudar a Santa Casa de Votuporanga. Os eventos visam arrecadar recursos para Hospital, referência para 53 municípios, salvando milhares de vidas.

A Comitiva Os Bolivianos está à frente dos preparativos da 3ª Cavalgada e do Leilão de Gado. “Dividimos as atrações em dois finais de semana, como forma de incentivar a participação de todos. Neste domingo (9/6), será o Leilão, a partir das 14h, no Recinto de Exposições. Temos diversos animais, mas estamos ainda aceitando doações de lotes. Todo dinheiro arrecadado será entregue para a Instituição votuporanguense, que tanto faz por nossos pacientes”, contou o integrante da Comitiva, Sidney Aparecido Cardoso, mais conhecido como Diney.

No outro domingo (16/6), será a vez da Cavalgada. O cronograma tem início às 9h, com saída será na Cachoeira de São Roberto. O percurso será finalizado no Recinto de Exposições, com um grande almoço. “A edição anterior foi muito elogiada, com grande adesão. Estaremos com o mesmo cardápio: arroz carreteiro, carne na chapa e feijão tropeiro. Tudo por apenas R$15, com renda também para Hospital”, complementou.